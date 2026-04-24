Přísaha vyzývá europoslance k okamžitému složení mandátu

24.04.2026 14:04 | Monitoring
autor: PV

Hnutí Přísaha důrazně vyzývá své zvolené europoslance Antonína Staňka a Nikolu Bartůšek k okamžitému složení mandátu poslanců Evropského parlamentu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Nášivka hnutí Přísaha

Oba získali své mandáty díky důvěře voličů Přísahy a díky podpoře, kterou jim hnutí poskytlo. O to zásadnější je zklamání z jejich následného jednání. Krátce po volbách totiž oba oznámili odchod z Přísahy. „Takový krok považujeme za hrubé porušení důvěry voličů i hnutí, které jim umožnilo uspět. Tento postup nelze vnímat jinak než jako neférové a účelové jednání, které má blíže k politickému handlu a podrazu než k odpovědné službě veřejnosti,“ zdůraznil místopředseda hnutí Petr Vokřál.

Podle vedení hnutí místo loajality a odpovědnosti sledujeme jednání motivované osobním prospěchem a politickým kalkulem. „Mandát europoslance není soukromým majetkem jednotlivce, ale závazkem vůči voličům Přísahy!“ řekl Vokřál.

Za zcela nepřijatelné pak Přísaha považuje také informace o možném porušení pravidel při zaměstnávání rodinných příslušníků u jiných europoslanců. Pokud se tyto skutečnosti potvrdí, jde o jednání v přímém rozporu s principy transparentnosti a férovosti.

Přísaha podle svého místopředsedy Petra Vokřála vstupovala do politiky s cílem vrátit do veřejného života odpovědnost, čest a službu občanům. „Současné jednání obou europoslanců jde přesně proti těmto hodnotám. Oba europoslanci zjevně hledají jiného chlebodárce, u kterého by si zajistili další období za 300 tisíc měsíčně. Lidé, kteří zradí jednou, zradí příště znovu, a proto už nemůžou být solidními partnery pro žádnou férovou politickou stranu,“ míní předseda hnutí.

Přísaha se podle něj musí z této situace jednoznačně poučit. „Vnímáme celou situaci jako další pokus o cílené oslabení našeho hnutí a snahu o jeho likvidaci,“ uvedl Petr Vokřál.

To se však podle Janečka v žádném případě nestane. „Naopak - po nedávném ideovém sněmu jsme silnější, jednotnější a jasně ideově vyprofilovaní. Víme, za čím si stojíme, a víme, komu skládáme účty. Na rozdíl od jiných politických subjektů nás totiž neřídí zákulisní skupiny ani lidé s tučnými konty. Naším jediným zadavatelem jsou občané této země, naši voliči. A právě vůči nim cítíme odpovědnost pokračovat dál, důsledně a bez kompromisů,“ dodal Jiří Janeček, předseda Středočeského kraje.

Zákon

Prý vaše vláda připravila zákon, který umožní v případě nutnosti operativně regulovat ceny pohonných hmot. Co přesně to znamená pro nás, ale i pro druhou stranu? To budete moci zasahovat libovolně do tržní ekonomiky? Na základě čeho? Jasně zlevnění jako spotřebitel vítám, ale většinou má vše i negat...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Počet opakování do objemu, rýsování a hubnutíPočet opakování do objemu, rýsování a hubnutí Kosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědětKosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědět

