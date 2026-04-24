Přísaha vyzývá europoslance k okamžitému složení mandátu

Oba získali své mandáty díky důvěře voličů Přísahy a díky podpoře, kterou jim hnutí poskytlo. O to zásadnější je zklamání z jejich následného jednání. Krátce po volbách totiž oba oznámili odchod z Přísahy. „Takový krok považujeme za hrubé porušení důvěry voličů i hnutí, které jim umožnilo uspět. Tento postup nelze vnímat jinak než jako neférové a účelové jednání, které má blíže k politickému handlu a podrazu než k odpovědné službě veřejnosti,“ zdůraznil místopředseda hnutí Petr Vokřál.
Podle vedení hnutí místo loajality a odpovědnosti sledujeme jednání motivované osobním prospěchem a politickým kalkulem. „Mandát europoslance není soukromým majetkem jednotlivce, ale závazkem vůči voličům Přísahy!“ řekl Vokřál.
Za zcela nepřijatelné pak Přísaha považuje také informace o možném porušení pravidel při zaměstnávání rodinných příslušníků u jiných europoslanců. Pokud se tyto skutečnosti potvrdí, jde o jednání v přímém rozporu s principy transparentnosti a férovosti.
Přísaha podle svého místopředsedy Petra Vokřála vstupovala do politiky s cílem vrátit do veřejného života odpovědnost, čest a službu občanům. „Současné jednání obou europoslanců jde přesně proti těmto hodnotám. Oba europoslanci zjevně hledají jiného chlebodárce, u kterého by si zajistili další období za 300 tisíc měsíčně. Lidé, kteří zradí jednou, zradí příště znovu, a proto už nemůžou být solidními partnery pro žádnou férovou politickou stranu,“ míní předseda hnutí.
Přísaha se podle něj musí z této situace jednoznačně poučit. „Vnímáme celou situaci jako další pokus o cílené oslabení našeho hnutí a snahu o jeho likvidaci,“ uvedl Petr Vokřál.
To se však podle Janečka v žádném případě nestane. „Naopak - po nedávném ideovém sněmu jsme silnější, jednotnější a jasně ideově vyprofilovaní. Víme, za čím si stojíme, a víme, komu skládáme účty. Na rozdíl od jiných politických subjektů nás totiž neřídí zákulisní skupiny ani lidé s tučnými konty. Naším jediným zadavatelem jsou občané této země, naši voliči. A právě vůči nim cítíme odpovědnost pokračovat dál, důsledně a bez kompromisů,“ dodal Jiří Janeček, předseda Středočeského kraje.
