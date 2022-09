Prokop (ANO): Čižinského dvorní hlídač staveb jede v nějaké dlouhodobé manipulaci

reklama

Kvůli této rodinné oslavě jsem se nemohl jít v sobotu podívat na demonstraci na Václaváku, kde se sešlo neuvěřitelných 70 tisíc lidí. Tolik lidí přišlo osobně vyjádřit nespokojenost s vládou Petra Fialy! To už o něčem vypovídá. Jsem ale v šoku z toho, jak se o demonstraci a jejích účastnících vyjadřují někteří novináři a politici. Neváhají demonstranty urážet a házet do jednoho pytle s proruskými a proputinovskými trolly. Jiří Pšenička na Twitteru demonstraci označil jako “Milion chvilek pro Putina”. Jiří Stejskal z ODS zase o demonstrantech řekl, že jsou to lidi bez mozku a vzdělání. Dokonce i premiér Fiala řekl, že za demonstrací stojí proruské síly, které mají blízko k extremistům a jsou proti zájmům ČR. To snad nemůžou myslet vážně. Když se protestovalo proti Andreji Babišovi a hnutí ANO, všechno bylo podle těchto lidí takzvaně v pořádku a správně. Když se protestuje proti Petru Fialovi a vládě pětikoalice, tak jsou to najednou “lidi bez mozku” a proruští extremisté. Může to být ještě více pokrytecké? Já nesouhlasím se všemi názory, které na demonstraci zazněly. Ale vím jistě jednu věc. Situace, která v Čechách nastala a která se bude i nadále zhoršovat, je pro obrovskou spoustu lidí naprosto neúnosná. Ceny všeho vyletěly nahoru - jídlo, služby, energie, nájmy i hypotéky. Fiala a jeho političtí kolegové nebo fanoušci z řad novinářů zde v Praze si možná vydělají každý měsíc dost, takže jim to může být jedno, ale já denně mluvím v pražských ulicích s obyčejnými lidmi ze sídlišť, seniory, samoživiteli, nízkopříjmovými rodinami, a ti se každý den probouzí se strachem, zda to finančně zvládnou. Tyto sedmdesátileté babičky nebo mladé maminky, které zůstaly na všechno samy, opravdu nejsou proruské extremistky. Prostě a jednoduše nemají pomalu ani na jídlo a vláda Petra Fialy jim zrovna dvakrát nepomáhá. Snad mají právo vyjádřit svůj názor, aniž by byly označeny za lidi bez mozku?! Je mi z těchto vyjádření vážně zle, proto jsem o tom musel napsat. Pojďme ale dál. Máme totiž 3 týdny do voleb. Mnozí politici se najednou vzbudili a začali na poslední chvíli “pracovat”. Nenechte se ošálit jejich aktivitou pár týdnů před volbami. To, na co čtyři roky kašlali, za dva nebo tři týdny těžko dohoní. Projděme si postupně zase události posledního týdne.

Pondělí

Na Praze 11 se začalo pracovat a byla porada vedení i rada. Na poradě vedení si tento týden odsouhlasili naši radní dočasné vypůjčení elektromobilu značky Kia, a to na 10 dnů. Byť je zápůjčka dle předloženého materiálu do PV nezávazná a bezplatná, tak načasování není úplně šťastné. Testovat ho budou současní členové rady, nicméně pokud by se Praha 11 rozhodla pro jeho koupi, tak budoucí členové vedení budou muset o testování znovu složitě žádat, aby si ho mohli nejdříve ozkoušet a teprve poté rozhodnout o koupi. Navíc jde o jeden z nejdražších typů elektromobilu Kia a pro účely úřadu podle mě zcela nevhodný. Vypadá to tak, že si spíš radní chtějí zadarmo udělat radost a rozptýlení od práce. Dále si také na poradě vedení odsouhlasili již druhé komunitní centrum, tentokrát v ulici Konstantinova. Objekt bude zapotřebí pro tyto účely upravit a otázka financování zde řešena samozřejmě nebyla. Takže zase jen plané sliby? Na radě projednali dvě rozpočtová opatření a pan starosta předložil také Pravidelnou informaci o průběhu stavby objektu Nad Opatovem 2140 (Sandra). Radou mu byl rovněž uložen úkol, aby poslední zmíněný materiál předložil na jednání zastupitelstva, což také učinil. Obsahem materiálu byla rekonstrukce budovy včetně střechy a pláště a vyčíslení odhadovaných nákladů, které dle poslední aktualizace z července 2022 činí cca 671 mil. Kč (včetně DPH). Veřejná zakázka byla vyhlášena začátkem července, nicméně zhotovitel stále vybrán nebyl a lhůta pro podání nabídek byla opakovaně prodloužena. Jsem zvědav, co z toho vznikne. Kdyby mě Piráti neodvolali z funkce místostarosty, dnes už mohla Sandra být dokončena, mohli se do ní stěhovat první nájemníci a stálo by to zlomek toho, co to bude stát kvůli Pirátům! V pondělí se zas po dlouhé době také sešla Rada hl.m.Prahy a stálo to za to. Jak přes léto Piráti a Čižinský nepracovali, měli na programu 126 diskusních bodů a 203 bodů v tzv. operativě. Celkem tedy přes 300 tisků k projednání. Největší hádka a politický bizár se strhl k jmenovitému hlasování na Radě. To je věc, kterou Piráti slibovali před volbami. Aby voliči jasně mohli vidět, kdo na Radě jak hlasoval a nemohl se vymlouvat pak v budoucnu, že si to nepamatuje. Místo toho primátor Hřib zavedl naprosto bezprecedentní tajné hlasování. Třeba u geologického průzkumu na Metro D hlasovali tajně na nějaké lístečky, což se nikdy v Praze nestalo. Ani za ODS a Béma! A když jsme pak jako opozice alespoň ty lístečky chtěli vidět, tak tvrdil, že je dal do saka a tam se mu ztratili. Chápete to? A teď 3 týdny do voleb si tu hrají na to, že zavedou jmenovité hlasování. Nakonec se shodli, že ho zavedou od 1.1.2023, tedy od doby, kdy tam bezpečně tito radní už nebudou. To chce tedy politickou odvahu udělat takové rozhodnutí!

Úterý

Hned ráno jsme začínali na Praze 15 s naší pojízdnou kavárnou. Místní trápí hlavně nepřizpůsobiví občané a bezdomovci, které sem natahují Piráti. Taky chybějící lavičky, které Piráti s Čižinským odvezli bez náhrady z celé Prahy. A taky chybějící přístřešky na zastávkách MHD. Místní však nelenili a vzali to do vlastních rukou. Některé lavičky doplnil přímo starosta Wenzl (ANO), přístřešky byly nahrazeny dočasně stanem, aby byl stín. Holt, když magistrát pod Piráty a Praha Sobě nefunguje, musíme se o sebe postarat sami. Hnutí ANO dělá na Praze 15 dobrou práci a na kolegy jsem fakt hrdý. Držím jim palce u voleb. Pak jsem měl schůzku na stadionu Viktoria Žižkov. Jsem moc rád, že se po letech sporů povedlo vyjednat s MČ P3 dohodu, že stadion zde zůstane. Problém je však ten, že developeři stadion doslova obklíčili, zastavěli veškeré volné plochy kolem a chybí zde tak parkoviště a jakékoli tréninkové zázemí. Dohodli jsme se, že to hned po volbách budeme řešit i na úrovni hl.m.Prahy. Protože to jsou otázky, které samotná MČ P3 nevyřeší. Jsem zastánce toho, že sport je jedna z hlavních priorit, kterou musíme v Praze podporovat. A to výrazněji než Piráti, kteří pro něj neudělali prakticky nic. Po poledni jsme byli s kolegy z Prahy 10 na Kubánském náměstí. Zdejší hrůzovláda aktivistky Chmelové a Pirátů je děsivá. Místní jsou znechuceni a vyjadřují nám obrovskou podporu. Hezky se to poslouchalo. Doufám, že se u voleb na desítce povede změna, aby se zase tato velká MČ začala měnit k lepšímu. Odpoledne jsem měl další schůzku se zástupci fiakristů v Praze. To jsou ti, kteří provozují koňské povozy. Piráti proti nim dlouhodobě bojují a chtějí tuto staletou tradici v Praze úplně zakázat. Přitom naši fiakristi jsou světoví průkopníci v péči o tažné koně. U nás se vymyslely například gumové podkovy nebo standard, že kočár táhnou vždy 2 koně a nikoliv jeden, jak je ve světě běžné. Například ve Vídni tuto tradici město finančně podporuje, v Praze ji Piráti chtějí zakázat. Budu to chtít znovu řešit na zastupitelstvu hl.m.Prahy příští týden. Jsem pro zachování této tradice alespoň na Staroměstském náměstí, kam podle mě rozhodně patří. Odpoledne jsme dělali rodinné odpoledne na Praze 6 na Ladronce. Překvapilo mě, v jakém stavu jsou okolní chodníky. O Praze 6 se říká, že je to bohatá městská část, a přitom tam nefunguje ani taková základní věc jako opravy chodníků. Starší lidé mají pak problém tam jít, zakopávají o boule a prorostlé kořeny. Pokud na Praze 6 uspejeme, změníme to! Z Ladronky jsem se přesouval na Chodovskou tvrz, kde jsem pořádal už páté pivo s občany! Přišlo vás zase dost a slyšel jsem spoustu zajímavých názorů. Nejvíc mě překvapilo, že na Jižňáku se ve většině trafik už nedají sehnat lístky na autobus. Starší sousedé, kteří ještě nemají MHD zadarmo, ale zároveň si neporadí s chytrým telefonem a aplikacemi, tak musejí jezdit autobusem na metro na černo, protože si nemají pořádně kde pořídit lístek. Přímo v autobusu u řidiče, jak to bylo obvyklé, to totiž pod Piráty a Praha Sobě nově už také nejde!! Večer jsem ještě přijal pozvání do Prima CNN News, kde jsme diskutovali znovu o Dozimetru a především o novince, že byl Hlubuček propuštěn z vazby. Já bych jen chtěl říct, že to, že byl propuštěn, nevypovídá o jeho vině či nevině, ale pouze o tom, že pominul jeden z důvodů daný trestním zákonem, proč je dotyčný zadržen. No, diskuse byla zajímavá, Piráti a Scheinherr (Praha Sobě) se vykrucovali, koktali a hledali slova. Adam Scheiherr se dokonce přeřekl, že s kolegou Čižinským dělali Prachy, místo Prahy. Vypovídá to o tom, o čem asi přemýšlí. Záznam diskuse vám dávám do komentářů, pokud máte čas, pusťte si to a sdílejte. Stojí to za to! Osobně se těším, pokud přijde Petr Hlubuček (STAN) na zastupitelstvo, protože by mě zajímalo jeho objasnění úlohy Čižinského Praha Sobě v případu. Myslím si čím dál tím víc, že to bylo vše podle hesla “ruka ruku myje” nebo “já na bráchu, brácha na mě”.

Středa

Jako obvykle jsem publikoval komentář k bytové situaci v Praze. Kopíruji níže.

Doba dovolených se pomalu chýlí ke konci a s ním i prázdninový režim bytového okénka, ve kterém vás pravidelně seznamuji s novinkami a klíčovými tématy v oblasti bytové politiky. Po sérii spíše odpočinkových příspěvků se proto pojďme podívat, jak se vyvíjí ceny na pražském realitním trhu. Co se týká cen nemovitostí, dobrou zprávou je, že se jejich růst zastavil. Alespoň ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku. Pohled na meziroční srovnání už ovšem tak optimisticky nepůsobí: pražské byty podražily o plných 23 % a cena za metr čtvereční aktuálně vyjde v průměru na 145 783 korun. Jednou z příčin stabilizace cen nemovitostí je nižší poptávka po hypotečních úvěrech v důsledku rapidního zvyšování úrokových sazeb. Zdražování hypoték, společně s rychlým nárůstem cen energií, se nicméně negativně podepisuje na finanční dostupnosti nájemního bydlení: průměrné komerční nájemné od loňského července vzrostlo na 374 korun za metr čtvereční, tedy přibližně o 25 %. Dalším z faktorů, které přispívají k růstu cen nájemného, je snižující se nabídka nemovitostí k pronájmu. Ta podle odhadů poklesla počátkem léta přibližně na 5 tisíc bytových jednotek. Závěrem se ještě podíváme na bytovou výstavbu. Praha i nadále zaostává v oblasti stavebního řízení. Ačkoli je nyní v přípravě přes 134 tisíc bytových jednotek, stavební úřady letos prozatím udělily povolení pro výstavbu pouhých 2315 bytů. Co se týká počtu dokončených bytů, registruje hlavní město za první kvartál meziroční pokles o 22,9 %. Finalizováno bylo za toto období jen 1304 bytových jednotek. Je tedy zjevné, že nedostatek bytů, který aktuálně čítá okolo 30 tisíc bytů, poroste i nadále. Vyhlídky na dostupné bydlení v Praze jsou tedy stále velmi mizivé. Věřím ale, že si pro nadcházející období zvolíme takové vedení, které bude řešení bytové krize brát opravdu vážně. Co by podle vás pomohlo v ukončení krize bydlení nejvíce? Těším se na vaše příspěvky do diskuse.

Přes den jsme byli s Patrikem Nacherem na Andělu. Diskutovali jsme s občany a s Petr Lachnit, naším kandidátem na starostu Prahy 5. Moc mu fandím! Petr má nyní na Praze 5 na starosti sociální věci a jde mu to skvěle. Pro seniory pořádá různé zábavné a kulturní akce, výlety nebo komentované procházky. Nechal zrekonstruovat dům s pečovatelskou službou, podporuje dobročinné a charitativní organizace i komunitní centra, pravidelně se potkává s občany a snaží se jim všemožně zpříjemňovat život. Rozhodně bude skvělý starosta!! V pivovaru na Ládví jsme pak odpoledne oficiálně odstartovali letošní kampaň na Praze 8. Atmosféra byla skvělá a pozitivní a zahrnovala i prohlídku samotného pivovaru. Zde naprosto věřím a podporuji naši Janu Solomonovou, kandidátku na starostku MČ Praha 8. Je to skvělá, čestná a pracovitá žena a Praze 8 bych opravdu přál takto skvělou starostku! Večer jsem ještě přijal pozvání od kolegyně Marcely Plesníkové, kandidátky na starostku Prahy 13, na jejich už dvacátý ročník koncertu pro Park. Počasí se vydařilo a atmosféra byla úžasná. Hráli se Kabáti, které mladá “revival” skupina zahrála takřka bez rozdílu od originálu. Zlatým hřebem večera byl Michal David, se kterým jsem měl čas prohodit pár vět. Musím říct, že má můj obdiv, celou show si udělá sám, furt svěží, usměvavý a ten aplaus tisíců lidí ze 13ky si fakt zasloužil. Ve středu mě ještě pobavila nová vtipná aplikace VYTOČTE S NÁMI HŘIBA. Musím vám to sem dát. Paroduje to totiž vtipně přesně to, proti čemu já roky bojuju. Pirátské levárny v IT. Napsal jsem k tomu stohy komentářů, článků, mluvil mnohokrát v televizi. Je dobře, že si někdo dal práci to takto vtipně připomenout. A o co jde? Piráti dělají čest svému jménu a od roku 2018 rozdali na neprůhledných IT zakázkách už 462 miliónů Kč. Při dotazech na skutečné plnění, co za vyplacené peníze Magistrát hl.m. Prahy skutečně obdržel, jsme většinou buď nedostali žádnou odpověď nebo byla velice vágní. Máme tudíž důvodné podezření, že šlo o takzvaný klientelismus, tedy falešné zakázky, které byly uzavírány jen za účelem vyvádění peněz z rozpočtu hl.m. Prahy. Aplikace ROZTOČ HŘIBA je v podstatě hra, kde točíte kolem štěstí a po vytočení si příslušné zakázky se vám ukáže krátká informace o tom, kolik Piráti zaplatili a za co. Klikněte dále na plnění a můžete odeslat automatický dotaz na příslušné maily. Doporučujeme ještě připsat nějaký text se vzkazem těm, kteří se rádi živí z cizího. Odkaz je zde.

Čtvrtek

Konalo se možná poslední zastupitelstvo Prahy 11 před volbami. Tentokrát v KC Zahrada, které se KONEČNĚ rekonstruuje poté, co jsem opravu střechy kdysi dávno připravil. Po mém odvolání trvalo snad rok a půl, než tuto opravu pirátská radnice uskutečnila. Ale k zastupitelstvu. Chtěli jsme především schválit udělení sportovních grantů a financí na kulturu Prahy 11, které jsou pro místní spolky životně důležité a bez kterých by možná nepřežily zimu. To se nám nakonec povedlo! Spolky se tedy nemusí bát o svoji budoucnost. Městu už také přišlo 41 milionů Kč za odprodej podílu v Aréně ledových sportů, za což jsem neskutečně rád. Obávali jsme se, že se v tomto podivném projektu naše městské peníze zaseknou, a z toho důvodu hnutí ANO bojovalo právě za tento prodej, který se nakonec zdařilo prosadit. Odpoledne jsem byl na akci rodinné odpoledne v Uhřiněvsi. Máme tam starostu Tomáše Kaněru a pod ním konečně Praha 22 šlape. Hlavní, co potřebují místní, je okruh. Tzv. 511, který spojí D1 a D11. Díky vládě Andreje Babiše se to konečně pohlo. Jeho vláda totiž schválila výkupy pozemků, na které nikdo předtím neměl odvahu. Rodiny, kterým patří pozemky, totiž po státu chtěli dlouhodobě maximální cenu, kterou umožňuje zákon. Všichni politici se toho báli, Andrej Babiš to prosadil. Díky hnutí ANO se tedy i tato část pražského okruhu začne stavět.

Pátek

Tento týden jsem také otevřel novou kauzu Praha Sobě, pana Čižinského. Týká se Průmyslového paláce na Výstavišti, na Praze 7. Praha pod vedením Pirátů a Čižinského Praha Sobě letos zaplatí přes 300 000 Kč na pokutách, které opakovaně dostává od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Když jsem si pročítal nedávné rozhodnutí ÚOHS udělit Magistrátu pokutu za nezákonně dělenou zakázku na úpravu Holešovické tržnice, zajímá mě jedna věc. Jak je možné, že na přípravu této nezákonné zakázky Čižinského Praha 7 najala společnost, jejímž jednatelem je jistý Ing. Milan Dropka? Ten totiž vykonává technický dozor bez povinné autorizace, což novela stavebního zákona od 1.1.2018 neumožňuje - a to pod sankcí stavebníka až do výše 200 000 Kč! To přece Praha Sobě musela vědět, že v projektu figuruje nekvalifikovaná osoba, která může způsobit městu škody. O to zajímavější je, že se Ing. Dropka vyskytuje všude tam, kde má v politické gesci na magistrátu zodpovědnost právě Praha Sobě. Střídavě u stavebních projektů funguje jako konzultant, projektant, TDS, účastník jednotlivých komisí. Očividně se jedná o jejich oblíbence. Firma, kde je Dropka jednatelem, atelier7 s.r.o. získává od města totiž opakovaně zakázky, kde se nemusí vyhlašovat veřejné výběrové řízení. Například smlouvy na poradenství k revitalizaci areálu zmíněné Holešovické tržnice. Tyto kšeftíčky měly hodnotu slušných 483 600 Kč a 945 000 Kč. Právě rekonstrukce haly 24 v Holešovické tržnici, kterou pomáhala připravit tato firma, byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokutována za nezákonné dělení zakázek. Firma atelier7 s.r.o. přesto dále získala například zakázku na koordinaci rozvoje areálu Pražské tržnice v hodnotě 1 949 000 Kč. Nějak mi to nehraje. Dělá to na mě dojem, že Čižinského dvorní hlídač staveb, pan Ing. Milan Dropka, jede v nějaké dlouhodobé manipulaci s veřejnými zakázkami, když inkasuje takové peníze bez veřejného výběrka a ještě bez autorizace. Nebo se pletu? Zatím vše nasvědčuje tomu, že tady někdo přihrává svému oblíbenci městské zakázky, a rád bych proto slyšel řádné vysvětlení od Praha Sobě.Budu žádat odpovědi! Nicméně tím se dostáváme na konec reportu. Ještě jednou děkuji za váš čas a za to, že mě sledujete a čtete! Nezapomeňte, že máme tento týden hned několik příležitostí, jak se potkat osobně! Dnes od 16:00 vedle Komunitního centra Matky Terezy na Hájích, zítra ráno od 8:00 pak na kávu či zákusek v Ládví, odpoledne od 16:00 zase v Řepích u McDonaldu. Dám vám odkaz na všechny blížící se akce do komentářů. Sledujte hlavně stránku ANO, kde se dozvíte vše včas. Mějte hezký zbytek dne!

Převzato z profilu politika.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): Praha pod vedením Pirátů a Čižinského Praha Sobě letos zaplatí přes 300 000 korun na pokutách Prokop (ANO): Vyhlídky na dostupné bydlení v Praze jsou stále velmi mizivé Prokop (ANO): Každý by měl dělat, co ho baví, na práci rukama není nic špatného To bude asi překvapení... Podle sociologa dramaticky přibývá rodin, co nezvládají platit

Článek byl převzat z Profilu Ing. Ondřej Prokop

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama