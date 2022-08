Prokop (ANO): Každý by měl dělat, co ho baví, na práci rukama není nic špatného

reklama

Rodiče po dětech často vyžadují, aby vystudovaly prestižní vysoké školy, získaly tituly a pracovaly v kvádru. Trh práce je navíc zaplaven levnou (mnohdy nekvalitní) pracovní silou ze zahraničí, což leckoho od studia řemesla taky odradí.

Je to škoda. Vždyť bez kvalitních truhlářů, instalatérů, kuchařů nebo číšníků nemůže město fungovat. Mladí lidé, kteří mají nadání nebo zápal například pro truhlařinu, vaření nebo jiné řemeslné profese, by neměli být od jejich studia odrazováni. Každý by samozřejmě měl dělat to, co ho baví. Ať už je to ta práce v kanceláři nebo v truhlárně.

Chtěl jsem říct pouze to, že by člověk měl jít za tím, co je mu blízké, bez ohledu na to, zda je to zrovna v módě. V posledních týdnech jsem na našich akcích potkal kluky i holky, kteří šli na různá učiliště právě proto, aby mohli rukama vytvářet něco pro ostatní. Protože je to baví. A to mě moc inspirovalo. Rád bych, aby je Praha a její vláda více podporovala!

Ve spolupráci s hospodářskou komorou a firmami bychom rozhodně dokázali podpořit začínající pražské řemeslníky. Třeba tím, že jim nabídneme dočasně zvýhodněné prostory k pronájmu na sklady, truhlárny nebo podobně. Když pomůžeme k lepšímu startu a životu současným řemeslům a dokážeme tak lépe motivovat děti, aby se nebály je studovat, ulevíme i přetíženým středním školám, což je aktuálně v Praze velký problém.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



