Prokop (ANO): Potřebujeme plán, který výstavbu uvolní, zrychlí a zpřehlední

Praha po 25 letech představila návrh nového Metropolitního plánu. Potřebu nového územního plánu nikdo nezpochybňuje. Stávající dokument byl schválen už v roce 1999. Problémem ale je, že návrh, který byl tento týden představen, podle ANO nepřináší očekávané zjednodušení a zrychlení výstavby. „Praha má dnes prakticky nejnedostupnější bydlení v celé Evropě. Po čtvrt století proto nový plán potřebujeme. Ale potřebujeme ho promyšlený, odvážný a srozumitelný, ne jen graficky hezký,“ uvedl Ondřej Prokop, předseda Hnutí ANO v Praze.
Podle Prokopa jsou údaje o kapacitě plánu, tedy o tom, kolik bytů bude možné v Praze postavit, pouze teoretické. „Zní to hezky – desítky tisíc nových bytů, které by plán měl umožnit. Ale v praxi je to jen číslo na papíře. K jejich skutečné realizaci povede ještě delší a složitější cesta než dnes. Důvodem jsou právě nově zavedené podmínky, plánovací smlouvy a na ně navazující požadavky na detailní územní studie a plány. Ty celý proces nejen prodlouží, ale také výrazně prodraží“.
Hnutí ANO také považuje za zásadní chybu, že návrh Metropolitního plánu nereflektuje nedávno vydanou vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj o standardizaci územních plánů. „Nově zjednodušený proces by bylo možné promítnout již do této podoby Metropolitního plánu, a neodsouvat tuto zásadní změnu až po jeho přijetí do tzv. první technické změny. Ta celý proces jen zdrží a zkomplikuje. ANO proto bude prosazovat, aby se tato úprava objevila už nyní,” dodává Prokop.
Podle Prokopa musí být nový plán skutečným nástrojem, který Praze pomůže řešit největší problém posledních let – nedostupnost bydlení. „Potřebujeme plán, který výstavbu uvolní, zrychlí a zpřehlední. Ne dokument, který bude vyžadovat další desítky doprovodných podmínek, než se vůbec podaří vydat první povolení.“
Návrh Metropolitního plánu je málo ambiciózní i vůči nadregionálním prioritám. Nepracuje dostatečně s brownfieldy, neobsahuje podporu výstavby studentských kolejí a služebních bytů a nepočítá s možnostmi financování infrastruktury, které nově nabízí stát.
„Považuji za naprostou chybu, že například přímo u budoucích stanic metra má vznikat jen třípodlažní zástavba. Když jedna stanice metra stojí deset miliard korun z veřejných finančních prostředků, musí kolem ní vznikat výškové budovy, které využijí její potenciál. Stavět u metra třípatrové domy je tragédie,“ uvádí Prokop.
Hnutí ANO také upozorňuje na právní a procesní rizika, která s přijetím plánu souvisejí. „Budu chtít jasně vědět, o kolik metrů čtverečních rozvojových ploch plán skutečně přidává a o kolik jich naopak ubírá. Chci znát, jak jsou ošetřena právní rizika vyplývající ze zrušení možnosti výstavby na některých pozemcích, kde dříve bylo možné stavět. A budu požadovat, aby byly veřejně vysvětleny i žaloby, které byly podány na neplatnost Aktualizace zásad územního rozvoje č. 5, protože ty mohou celý proces zastavit,“ dodal Prokop.
Hnutí ANO je v této fázi připraveno návrh Metropolitního plánu podpořit, protože Praha nový územní plán po 25 letech potřebuje. Zároveň však požaduje, aby se okamžitě zahájila příprava první zásadní změny Metropolitního plánu, která napraví nedostatky, na něž dlouhodobě upozorňujeme. Jen tak bude možné, aby se z aktuální verze stal skutečně funkční nástroj pro rozvoj města – nikoli jen administrativní dokument, který bude dál brzdit výstavbu a dostupnost bydlení v Praze.
