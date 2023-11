Prokop (ANO): Rozpočtové paradoxy Prahy 11

Konec roku je ve všech městech a obcích mimo jiného dobou přípravy a schvalování rozpočtů na následující rok. Nejinak tomu je v pražských městských částech. Zatímco jinde tuto nelehkou disciplínu zvládají poměrně se ctí, nebyla by to Praha 11, aby „nevyčnívala z davu.“

Starostka Šárka Zdeňková, která nyní čelí tvrdé kritice od opozice i koalice, chce zřejmě jít ve stopách skandály proslulého bývalého starosty Prahy 11 Jiřího Štylera a požaduje 20 % z daní, které dostane Magistrát. Neříkám, že bych si nepřál, aby moje domovská městská část nedostala víc, ale tohle je úplně mimo požadavek svazu starostů, kteří chtějí 12 %. Kdyby tato procenta z rozpočtu Zdeňková dostala, což se nikdy nestane, ale kdyby… znamenalo by to zásadní problém pro strategické výdaje Prahy jako je MHD, údržba páteřních komunikací, střední školy atd. Neobvyklost této žádosti dokazuje i skutečnost, že Zdeňková je jedinou starostkou pražské městské části, která něco takového požaduje, což vidíme i v programu dnešní rady. V tomto kontextu bych se asi nedivil, kdyby oživila stejně nesmyslnou myšlenku svého kolegy Štylera o odtržení Prahu 11 od zbytku Prahy.

A o to tragikomičtější je to v souladu s tím, že ta samá starostka připravuje na jednání zastupitelstva Prahy 11 tisk s názvem Rozpočtové opatření č. 115/23 - převod nedočerpaných prostředků roku 2023 do fondu rezerv a rozvoje MČ ve výši 325 248 tis. Kč. Co to v praxi znamená? Že letos nezvládla vyčerpat rekordní částku 325 milionů Kč, což se ještě nikdy v historii městské části nestalo. Otázkou zůstává, proč žádá od Prahy víc peněz, když ji 325 milionů leží na účtu, užírá je inflace a neumí je použít.

