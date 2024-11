A je to tu zas. Pravice nemá program. Místo toho jen využívá nejnižší emoci- strach. Bububu extremisté! Cílem SPOLU je zase vyvolat trapnou morální paniku. Ale co nám ta reklama říká o jejich programu? Nic. Jak to, že po 4 letech vlády dokáží jen strašit? Neměli by se spíš chlubit svými úspěchy, když jich podle premiéra mají tolik?

Bc. Vítek Prokop Levice



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky