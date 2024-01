Prokop (Levice): Lhal a zapíral - to asi mají být ty křesťanské hodnoty. Demisi!

reklama

Politická kultura. Těmito dvěma slovy se pravice ráda ohání. Oni jsou ti slušní a ti kultivovaní. A realita? Vysoce postavený volený činitel pařil na párty na svém ministerstvu, i když věděl, že v ten samý den došlo k největší masové střelbě v naší historii. Co to asi vypovídá o jeho charakteru? A Jurečka ještě na veřejnosti o tom lhal a zapíral - to asi mají být ty křesťanské hodnoty, co prý Lídlovci zastávají. Řeknu to na rovinu - Jurečka je morální troska, takových jako on už bylo v naší politice dost. Demisi!

