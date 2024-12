Prokop (Levice): Premiérův vánoční průjem

Jeho slovní průjem, totiž projev, tak obsahoval: 0 % sebereflexe, 100 % falešných úspěchů, 100 % prázdných frází.

Premiér připomněl řadu katastrof, které nás postihly od inflace až přes povodně. Asi abychom ho litovali, jak těžké to vládnutí měl. Nějak při tom opomněl vysvětlit proč se s podobnými problémy dokázaly okolní země lépe vyrovnat než my. Měl příležitost se omluvit, přiznat, že to nezvládl. Jenže to bychom od něj chtěli moc. Premiér za úspěch označil důchodovou deformu, díky níž o možnost odejít do předčasného důchodu přišly desítky tisíc lidí pracujících ve fyzicky namáhavých profesích, a díky níž je nyní možné oddalovat odchod do důchodu do nekonečna. Prý chystá i reformu zdravotnictví – to se máme teda na co těšit…

Premiér nezapomněl ve svém projevu asi čtyřikrát zopakovat frázi „vážení spoluobčané“ a důsledně nás varoval před prodavači strachu – je dobře, že nás před svojí vládou varoval. Jsou to totiž oni, kdo neustále straší! Každý, kdo s vládou nesouhlasí je ihned provládní úderkou urážen jako ruský agent, vlastizrádce, dezolát a já nevím co ještě. Kdo vládu podporuje je podle těchto lidí demokrat, ten, kdo ji nefandí je hned onálepkován jako populista, extremista a nebezpečí pro demokracii. Jediná positivní zpráva je, že s trochou štěstí a s velkým množstvím dobré politické práce je tohle Fialův poslední vánoční projev.

Bc. Vítek Prokop Levice



