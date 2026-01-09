Prokop (Stačilo!): Motoristé jsou s Babišem, zítra půjdou s ODS a Lidovci

Každý, kdo si před volbami přečetl jejich programové dokumenty věděl, že Motoristé při kampani hráli jedno velké divadlo. Jejich rétorika v debatách vůbec neodpovídala programu, jehož zahraničněpolitická část byla téměř stoprocentně shodná s programem SPOLU včetně otřepaných výkřiků typu "patříme na Západ."
Pochvala ze strany nové post-Fialové opozice budiž toho důkazem. Motoristé jsou obchodníci se slovy - dnes jsou s Babišem, zítra půjdou s ODS a Lidovci.
Mgr. Vítek Prokop
