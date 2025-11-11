Prokop (Stačilo!): Systémová mafianizace naší republiky

11.11.2025 10:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze dozimetr.

Prokop (Stačilo!): Systémová mafianizace naší republiky
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Tak zatím co se všude rozebírá něčí údajné domácí porno, tak pokračuje soudní přelíčení kauzy Dozimetr. A co by nikomu nemělo uniknout je tato pasáž z policejních spisů, kde Augustín vysvětluje proč byl hlavou celého gangu podnikatel Michal Redl:

„Protože byl akcionářem STAN, stejně jako Pavel Kos. Oni komunikovali s vedoucími lidmi ve straně, zajišťovali peníze na kampaně. Ty strany potřebují peníze na tuto svou činnost, protože nevystačí s penězi, které mají od běžných dárců. Michal Redl nebo jeho otec byli vlastně u zrodu té strany.“

Přesně o tomhle už nějaký čas mluvím - systémová mafianizace naší republiky. Proces, kteří zfanatizovaní voliči panských stran typu STAN, ODS, TOP09 halasně popírají a vysmívají se mu - protože to je jednoduší než si připustit, že jejich "šampioni demokracie" aktivně rozkrádají republiku.

Bc. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

