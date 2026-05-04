Rajchl (PRO): Přesně takto se chovají kolaboranti

04.05.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře Sudetoněmeckého landsmanšaftu předsedou TOP 09 Havlem

Foto: ČT24
Popisek: Jindřich Rajchl

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, jenž nás rád nálepkuje výrazy typu “kolaborant” či “Putinův sluha” jen proto, že chceme levnou ropu a levný plyn pro naše občany, se sám poníženě plazí před vůdcem neonacistické organizace, jež se soustavně snaží o prolomení Benešových dekretů a faktickou právní konfiskaci nemovitostí českých občanů, žijících v pohraničí.

A zatímco já jsem se s Putinem ani s nikým jiným z ruské vládní kliky nikdy nesetkal, tak tady Baby Fiala se ke svému gruppenführerovi lísá jak štěně, toužící po pohlazení od svého páníčka. Poddanská poníženost z té fotografie přímo sálá.

javel

Takhle nějak chodili čeští kolaboranti v protektorátu za K. H. Frankem. Pokud tady někdo skutečně zrazuje naši zemi a náš národ, tak jsou to právě tito eurohujeři, kteří by vřískali blahem, kdyby se Česká republika rozpustila v nějakém obřím evropském superstátě, kdybychom tady místo koruny platili eurem a kdyby byl naším hlavním městem Brusel, nebo rovnou Berlín.

Ano, přátelé, přesně takto se chovají kolaboranti. Naši protinacističtí bojovníci, kteří položili za naši svobodu a suverenitu životy, se musí obracet v hrobě.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
