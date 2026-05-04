Piráti: Kontroverzní poradkyně premiéra brání boji proti dezinformacím

Redaktoři týdeníku Respekt Ondřej Kundra a František Trojan dnes přišli se zásadním odhalením - kontroverzní poradkyně premiéra Andreje Babiše Natálie Vachatová, dříve osočována za šíření ruské propagandy, jménem vlády požádala Ministerstvo pro místní rozvoj, aby čerpané evropské peníze v letech 2028-2034 nesměřovaly na boj proti dezinformacím, či na posílení odolnosti státu proti vnějším a vnitřním hrozbám.
Piráti považují tyto kroky za neakceptovatelné, obzvlášť v době, kdy Česko ohrožují hybridní hrozby. Evropská komise, která jednotlivé záměry na čerpání dotací bude ještě schvalovat, se právě na účely vynaložení peněz může ještě dotazovat. A právě proto Piráti dnes dopisem kontaktovali Evropskou komisi, aby se těmto záměrům české vlády pod taktovkou paní Vachatové věnovala a zaslali této instituci k věci podrobné materiály. Piráti zároveň chystají konkrétní plán boje proti dezinformacím, který brzy představí a rovněž jej zašlou přímo premiérovi.
Ministerstvo pro místní rozvoj v návrhu strategického dokumentu uvedlo, že evropské prostředky v letech 2028-2034 by měly směřovat na „nedostatečnou připravenost ČR na aktuální výzvy, které ohrožují společnost a demokratické hodnoty a procesy”. Resort zde pečlivě popisuje, že je nutné nastavit spolupráci mezi akademickým, neziskovým, soukromým sektorem a veřejnou správou při rozvoji kritického myšlení, mediální gramotnosti či při budování důvěry ve státní instituce. Zdůrazňuje potřebu bojovat proti dezinformacím a hybridním hrozbám. Celou tuto část dokumentu ovšem požaduje Natália Vachatová jménem Úřadu vlády zcela zrušit a označuje ji ve své připomínce za „politický aktivismus”.
„Natálie Vachatová v minulosti poskytovala rozhovory pro dezinformační proruský web Sputnik News, který je u nás blokován s ohledem na to, že jde o nástroj ruské propagandy. Je součástí skupiny Přátele Ruska a dokonce volala po odchodu z EU. Je zcela absurdní, že tato osoba má jménem vlády vliv na to, jak český stát bude čelit vnějším a vnitřním hrozbám. Právě proto se obracíme na Evropskou komisi, která bude mít klíčové slovo v tom, jak bude nastavené čerpání evropských prostředků a může tedy i přes nevoli paní Vachatové prosadit podporu boje proti vlivovým operacím totalitních států jako například Ruska,” uvedl poslanec Pirátů Ivan Bartoš.
„Boj proti dezinformacím a rozvoj kritického myšlení považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů současné doby. Proto premiéru Babišovi brzy zašleme konkrétní plán boje proti dezinformacím, který jsme připravili ve spolupráci s experty. Budeme po vládě požadovat, aby se tímto plánem řídila. Plán se týká například oblasti školství, kdy se děti učí čelit dezinformacím již během výuky. Piráti během svého působení v předchozí vládě prosadili a metodicky zavedli vyhladovění dezinformačních webů, na kterých přestaly inzerovat veřejné instituce. Věnovali se rovněž tématu strategické komunikace státu a zkrátka dokázali, že úkoly v této oblasti lze dotáhnout do konce, “ uvádí poslankyně Pirátů Andrea Hoffmannová.
Česká pirátská strana
