Piráti: Kontroverzní poradkyně premiéra brání boji proti dezinformacím

04.05.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Piráti dnes dopisem kontaktovali Evropskou komisi, aby se záměrům české vlády pod taktovkou paní Vachatové věnovala.

Piráti: Kontroverzní poradkyně premiéra brání boji proti dezinformacím
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Redaktoři týdeníku Respekt Ondřej Kundra a František Trojan dnes přišli se zásadním odhalením - kontroverzní poradkyně premiéra Andreje Babiše Natálie Vachatová, dříve osočována za šíření ruské propagandy, jménem vlády požádala Ministerstvo pro místní rozvoj, aby čerpané evropské peníze v letech 2028-2034 nesměřovaly na boj proti dezinformacím, či na posílení odolnosti státu proti vnějším a vnitřním hrozbám.

Piráti považují tyto kroky za neakceptovatelné, obzvlášť v době, kdy Česko ohrožují hybridní hrozby. Evropská komise, která jednotlivé záměry na čerpání dotací bude ještě schvalovat, se právě na účely vynaložení peněz může ještě dotazovat. A právě proto Piráti dnes dopisem kontaktovali Evropskou komisi, aby se těmto záměrům české vlády pod taktovkou paní Vachatové věnovala a zaslali této instituci k věci podrobné materiály. Piráti zároveň chystají konkrétní plán boje proti dezinformacím, který brzy představí a rovněž jej zašlou přímo premiérovi.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 662 lidí

Ministerstvo pro místní rozvoj v návrhu strategického dokumentu uvedlo, že evropské prostředky v letech 2028-2034 by měly směřovat na „nedostatečnou připravenost ČR na aktuální výzvy, které ohrožují společnost a demokratické hodnoty a procesy”. Resort zde pečlivě popisuje, že je nutné nastavit spolupráci mezi akademickým, neziskovým, soukromým sektorem a veřejnou správou při rozvoji kritického myšlení, mediální gramotnosti či při budování důvěry ve státní instituce. Zdůrazňuje potřebu bojovat proti dezinformacím a hybridním hrozbám. Celou tuto část dokumentu ovšem požaduje Natália Vachatová jménem Úřadu vlády zcela zrušit a označuje ji ve své připomínce za „politický aktivismus”.

„Natálie Vachatová v minulosti poskytovala rozhovory pro dezinformační proruský web Sputnik News, který je u nás blokován s ohledem na to, že jde o nástroj ruské propagandy. Je součástí skupiny Přátele Ruska a dokonce volala po odchodu z EU. Je zcela absurdní, že tato osoba má jménem vlády vliv na to, jak český stát bude čelit vnějším a vnitřním hrozbám. Právě proto se obracíme na Evropskou komisi, která bude mít klíčové slovo v tom, jak bude nastavené čerpání evropských prostředků a může tedy i přes nevoli paní Vachatové prosadit podporu boje proti vlivovým operacím totalitních států jako například Ruska,” uvedl poslanec Pirátů Ivan Bartoš.

„Boj proti dezinformacím a rozvoj kritického myšlení považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů současné doby. Proto premiéru Babišovi brzy zašleme konkrétní plán boje proti dezinformacím, který jsme připravili ve spolupráci s experty. Budeme po vládě požadovat, aby se tímto plánem řídila. Plán se týká například oblasti školství, kdy se děti učí čelit dezinformacím již během výuky. Piráti během svého působení v předchozí vládě prosadili a metodicky zavedli vyhladovění dezinformačních webů, na kterých přestaly inzerovat veřejné instituce. Věnovali se rovněž tématu strategické komunikace státu a zkrátka dokázali, že úkoly v této oblasti lze dotáhnout do konce, “ uvádí poslankyně Pirátů Andrea Hoffmannová.

Česká pirátská strana

  • Piráti
  • Internet je naše moře!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Bartoš (Piráti): Kde končí služba veřejnosti a začíná papalášství, ministryně Mrázová?
Hoffmannová (Piráti): Už je líp? Kultuře rozhodně ne
„Škodná, chátra, paraziti.“ Richterová se Svárovskou soptily na vládu za zlá slova
Ančincová (Piráti): Ministryně Mrázová zneužívá systém pro potřebné. Žije v obecním bytě

Článek obsahuje štítky

EK , piráti , dezinformace , Vachatová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je boj proti dezinformacím a rozvoj kritického myšlení jedním z nejdůležitějších úkolů současnosti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Sebedestrukce EU

Musím vám dát za pravdu, že EU vede sebedestrukční politiku. Vrtá mi ale hlavou, jak je to možné? Kdo to řídí? To jsou všichni tak mimo nebo jim je jedno, co s námi bude?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Korejská pochoutka zbavuje tělo mikroplastůKorejská pochoutka zbavuje tělo mikroplastů Stačí málo a bouře je na světěStačí málo a bouře je na světě

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Koncepce výstavby AČR 2040 - realistická obrana v nových podmínkách

9:15 Vích (SPD): Koncepce výstavby AČR 2040 - realistická obrana v nových podmínkách

Bezpečnostní prostředí Evropy se zásadně změnilo a válka na Ukrajině ukázala návrat dlouhodobého, vy…