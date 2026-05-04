Toky peněz a výchova teroristů. Fico rozdrtil opozici

Robert Fico ve svém nedělním vyjádření ostře zaútočil na opozici, média i nevládní organizace. Kritizoval Progresívne Slovensko, financování kampaní, volbu poštou ze zahraničí i podporu Ukrajiny. Zároveň obhajoval svou plánovanou návštěvu Moskvy a varoval před „výchovou nových teroristů“.
Předseda slovenské vlády Robert Fico ve svém nedělním vystoupení opakovaně mluvil o údajném ovlivňování slovenské politiky ze zahraničí. Premiér zároveň komentoval vztahy s Ukrajinou, i plánovanou cestu do Moskvy či změnu volebního systému.
Robert Fico se v úvodu zaměřil na Progresivní Slovensko a rodinu Michala Šimečky. Nabídl srovnání, jak by podle něj veřejný prostor reagoval, kdyby se podobná obvinění týkala jeho strany. „Udělejte test s Ficem a SMEREM – SSD a představte si, co by se dělo, kdyby se skandál financování PS a příživnictví a plagiátorství rodiny Šimečkových týkal mě nebo SMERU,“ prohlásil Fico.
Zároveň obvinil „protislovenská a protivládní média a nevládky“, že podle něj chrání představitele opozice a poškozují demokracii i férovost politického souboje.
„Pokud budou protislovenská a protivládní média a nevládní organizace i nadále obhajovat neobhajitelné a dělat ze strany PS a jejích představitelů nedotknutelná chráněná zvířata, způsobí tím nenapravitelné škody na demokracii, spravedlnosti, žurnalistice a politické férovosti,“ zdůraznil Fico.
Výchova nových teroristů, varoval Fico
V projevu spojil opozici a média s atmosférou nenávisti, která podle něj vede k radikalizaci společnosti. „Budou opozici podněcovat k ještě větší agresivitě. To je přesně ta výchova nových teroristů, o které jsem mluvil při příležitosti pravomocně odsouzeného teroristy Cintuly,“ prohlásil premiér.
Téma rodiny předsedy Progresívneho Slovenska Michala Šimečky se objevilo i na nedávné tiskové konferenci Roberta Fica k matce opozičního lídra Martě Šimečkové.
Slovenský premiér reagoval na zjištění Nadace Zastavme korupci v souvislosti s poskytováním dotací a tvrdil, že nikdy v historii Slovenska se podle něj nestalo, aby nadace bojující proti korupci chránila člověka, který měl manipulovat se státními dotacemi a nechávat si je opakovaně proplácet.
Podle článku TA3 Fico uvedl, že podezření kolem dotací měly odhalit audity na ministerstvech. Tvrdil, že v kauze údajných subvenčních podvodů spáchaných matkou lídra opozičního PS Michala Šimečky přišli na informace právě při auditech na ministerstvech. Škoda se podle něj blíží k částce 140 tisíc eur.
„Z těchto auditů najednou přišly informace, že došlo pravděpodobně k neoprávněnému nakládání s přidělenými dotacemi. Tak jsme se soustředili na některé, které se objevovaly nejčastěji,“ řekl Fico s tím, že udělali křížovou kontrolu mezi ministerstvem spravedlnosti a ministerstvem kultury.
„Tato křížová kontrola nám ukázala, že matka lídra Progresivního Slovenska, paní Šimečková, si nechávala opakovaně proplácet ty samé faktury. Subvenční podvod jako hrom,“ pokračoval předseda vlády.
Fico zároveň připomněl, že Marta Šimečková podle něj dluží Evropské komisi 150 tisíc eur a je vůči ní vedena exekuce, protože tyto peníze zatím nezaplatila.
Fico přitom téma Šimečkovy matky otevírá opakovaně. Už loni na podzim podle Denníku N na tiskové konferenci vyzýval televizní redaktory, aby se předsedy PS Michala Šimečky ptali na jeho matku. „Každému redaktorovi televize, který se dnes zeptá Michala Šimečky na jeho matku, dám dárek,“ řekl tehdy Fico a dodal, že si je jist, že to nikdo neudělá.
Šimečka: Útoky na mou matku mě neoslabí
Na Ficovo večerní video reagoval také předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka. Premiérovi vzkázal, že útoky na jeho matku neoslabí jeho odhodlání porazit ho ve volbách. „Ona si za selhání ve své nevládce ponese odpovědnost před zákonem. A já vás za vaše selhání porazím ve volbách,“ uvedl Šimečka podle Denníku N.
Šimečka zároveň odmítl, že by jeho matka mohla za problémy, které podle něj Slovensko za Ficovy vlády řeší. „Ne, moje máma nemůže ani za rozpadající se nemocnice, ani za krachující ekonomiku, ani za vysoké daně a odvody, ani za ohrožení eurofondů, ani za atentátníka Cintulu. A už vůbec útoky na ni neoslabíte moje odhodlání porazit vás,“ uvedl Šimečka.
V závěru předseda PS použil vůči slovenskému premiérovi velmi ostrá slova. „Už stačilo tohoto ufňukaného a zbabělého premiéra. Není způsobilý na svou funkci a doplácíme na něj každý jeden den,“ dodal Šimečka.
S Ukrajinou máme rozdíly, ale musíme mluvit, tvrdí Fico
Kromě jiného Fico ve svém nedělním videu zároveň potvrdil, že telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dohodl se s ním na krátkém setkání během summitu v Arménii.
Podle premiéra je třeba pokračovat v dialogu, přestože mezi Bratislavou a Kyjevem existují zásadní názorové rozdíly. „Slovensko se nezúčastní ani dalších avizovaných půjček pro Ukrajinu. S Ukrajinou jsme však sousedé, což nám přikazuje vést dialog a hledat řešení nepoškozující slovensko-ukrajinské vztahy,“ uvedl.
Premiér se vyjádřil také k budoucímu členství Ukrajiny v Evropské unii. Tvrdí, že pokud by po skončení války chyběla perspektiva, mohlo by to představovat výrazné bezpečnostní riziko pro region. „Pokud Ukrajina po skončení války nebude mít perspektivu stabilního a demokratického rozvoje, tisíce vojáků s obrovskými vojenskými zkušenostmi mohou hledat východisko v organizovaném zločinu,“ řekl Fico.
Dodal však, že rozšiřování Evropské unie podporuje a přeje si vstup Srbska, Černé Hory či Albánie do unie.
Korčok jako „politický větroplašík“
Ostrá slova směřovala také vůči Ivanovi Korčokovi a předsedovi SNS Andreji Dankovi. Korčoka označil za „politického větroplašíka“ poté, co opoziční politik kritizoval jeho plánovanou návštěvu Moskvy při příležitosti oslav vítězství nad fašismem. „O telefonický rozhovor mě požádal ukrajinský prezident. V duchu vaší logiky mi tedy chtěl pomoci s návštěvou Moskvy,“ reagoval premiér.
A dotkl se i vnitropolitických témat včetně připravovaných komunálních voleb či prorůstových opatření vlády. Avizoval, že koalice připravuje legislativní návrhy, které by měly být představeny ještě během květnovo-červnové schůze parlamentu. „Půjde o opatření bez vlivu na státní rozpočet a opatření, kde počítáme s výdaji,“ přiblížil.
Volba poštou podle Fica zvýhodňuje opozici
Ostře se pustil také do volby poštou ze zahraničí, kterou chce koalice zrušit. Tvrdí, že tento systém vytváří prostor pro manipulace a zvýhodňuje opozici. „Opozice je vyděšená, že po zrušení volby poštou se nemůže zopakovat situace, kdy prakticky všechny hlasy ze zahraničí dostalo PS,“ řekl.
Na úplný závěr poblahopřál slovenské hokejové reprezentaci a oznámil, že vláda chce navzdory pokračující konsolidaci podpořit vznik dalších dvou krajských hokejových akademií. „Jak vidíte, jsou to výborně investované peníze,“ dodal Robert Fico.
Na prvomájových oslavách v Bánovcích nad Bebravou r premiér prohlásil, že současná koalice musí dovládnout do roku 2027 a poté znovu vyhrát volby.
