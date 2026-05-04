Seďa (SOCDEM): Hádky kolem armádních výdajů mají zakrýt obrovské problémy

04.05.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k diskuzím o výši výdajů na obranu

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Stálá diskuze kolem plnění či neplnění dvou procent HDP již musí občany naší země unavovat. Především proto, že naše země má dnesa docela jiné problémy, které se občanů dotýkají. Připomenu obrovské ceny energií, pohonných hmot, potravina růst cen služeb. Snižování konkurenceschopnosti českých výrobců, což se již dnes projevuje nižším růstem HDP, než analytici očekávali a dochází k uzavírání provozů a krachu firem.

Hádky kolem armádních výdajů mají zakrýt obrovské problémy s efektivitou vynakládaných prostředků kapitoly 307, mají zakrýt nedostatek schopností k obraně země a mají zakrýt hlavní problémy v personálním zabezpečení naší obrany a bezpečnosti.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
