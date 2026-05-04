Ministr Červený: V tuto chvíli není vhodné, abych návštěvou zaměstnával složky v terénu

Ještě jednou děkuji všem dobrovolným i profesionálním hasičům, pracovníkům Správy NP České Švýcarsko, všem zapojeným obyvatelům i starostům v okolí, kteří se snaží integrovaný záchranný systém podpořit. Od soboty v terénu odvádějí mimořádně náročnou práci a i díky nim se podařilo zabránit výraznějšímu rozšíření požáru.
Ze strany Ministerstva životního prostředí situaci v Národním parku České Švýcarsko samozřejmě sledujeme od samého začátku. Jsem v průběžné komunikaci se všemi zapojenými subjekty, s vedením parku, hasiči, dalšími složkami i vládou. V tuto chvíli podle dostupných informací situace nenasvědčuje tomu, že by bylo nutné svolávat krizový štáb na Ministerstvu životního prostředí. Pokud by se ale vývoj zhoršil, jsme připraveni okamžitě jednat o dalším postupu.
Děkuji rovněž Úradu vlády Slovenskej republiky za její pomoc. Dnes by měly dorazit dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět vrtulníků.
Dobrou zprávou je, že zasažené území je podle aktuálních odhadů lehce pod 100 hektary. Pracovníci správy národního parku zároveň pomáhají hasičům s orientací v náročném terénu, se zásobováním i s průběžným monitoringem území. To je v této chvíli naprosto klíčové.
Znovu chci apelovat na veřejnost. Návštěvníkům nyní bezprostřední nebezpečí nehrozí, je ale nutné pohybovat se pouze po značených a aktuálně otevřených trasách a respektovat pokyny správy národního parku. Kvůli velkému suchu je riziko vzniku požárů zvýšené. Prosím, buďme maximálně obezřetní a dodržujme zákaz jakékoli manipulace s ohněm v lesích.
Na místo mám naplánovanou cestu v úterý, tedy zítra. Záměrně nejedu dříve. V tuto chvíli není vhodné, abych osobní návštěvou zaměstnával hasiče, pracovníky národního parku nebo další složky v terénu. Teď se musí plně soustředit na zásah a zvládnutí celé situace. Mojí rolí je nyní především pomáhat s koordinací, komunikací a zajištěním potřebné podpory, včetně financí na zásah vrtulníků. V úterý už bychom měli mít jasnější představu o rozsahu škod i o tom, jak může Ministerstvo životního prostředí národnímu parku konkrétně pomoci.
Mgr. Igor Červený
