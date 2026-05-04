Ministr Červený: V tuto chvíli není vhodné, abych návštěvou zaměstnával složky v terénu

04.05.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k požáru v Českosaském Švýcarsku

Ministr Červený: V tuto chvíli není vhodné, abych návštěvou zaměstnával složky v terénu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Igor Červený, ministr životního prostředí

Ještě jednou děkuji všem dobrovolným i profesionálním hasičům, pracovníkům Správy NP České Švýcarsko, všem zapojeným obyvatelům i starostům v okolí, kteří se snaží integrovaný záchranný systém podpořit. Od soboty v terénu odvádějí mimořádně náročnou práci a i díky nim se podařilo zabránit výraznějšímu rozšíření požáru.

Ze strany Ministerstva životního prostředí situaci v Národním parku České Švýcarsko samozřejmě sledujeme od samého začátku. Jsem v průběžné komunikaci se všemi zapojenými subjekty, s vedením parku, hasiči, dalšími složkami i vládou. V tuto chvíli podle dostupných informací situace nenasvědčuje tomu, že by bylo nutné svolávat krizový štáb na Ministerstvu životního prostředí. Pokud by se ale vývoj zhoršil, jsme připraveni okamžitě jednat o dalším postupu.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 852 lidí

Děkuji rovněž Úradu vlády Slovenskej republiky za její pomoc. Dnes by měly dorazit dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět vrtulníků.

Dobrou zprávou je, že zasažené území je podle aktuálních odhadů lehce pod 100 hektary. Pracovníci správy národního parku zároveň pomáhají hasičům s orientací v náročném terénu, se zásobováním i s průběžným monitoringem území. To je v této chvíli naprosto klíčové.

Znovu chci apelovat na veřejnost. Návštěvníkům nyní bezprostřední nebezpečí nehrozí, je ale nutné pohybovat se pouze po značených a aktuálně otevřených trasách a respektovat pokyny správy národního parku. Kvůli velkému suchu je riziko vzniku požárů zvýšené. Prosím, buďme maximálně obezřetní a dodržujme zákaz jakékoli manipulace s ohněm v lesích.

Na místo mám naplánovanou cestu v úterý, tedy zítra. Záměrně nejedu dříve. V tuto chvíli není vhodné, abych osobní návštěvou zaměstnával hasiče, pracovníky národního parku nebo další složky v terénu. Teď se musí plně soustředit na zásah a zvládnutí celé situace. Mojí rolí je nyní především pomáhat s koordinací, komunikací a zajištěním potřebné podpory, včetně financí na zásah vrtulníků. V úterý už bychom měli mít jasnější představu o rozsahu škod i o tom, jak může Ministerstvo životního prostředí národnímu parku konkrétně pomoci.

Mgr. Igor Červený

  • AUTO
  • ministr živ. prostředí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Červený: Chceme odložit systém ETS2 až na rok 2030
Ministr Červený: Budeme ETS tak dlouho osekávat, až žádné nebude
Ministr Červený: Vláda podporuje koordinovaný evropský přístup
Ministr Červený: ETS v současné podobě přináší tlak na ceny a nejistotu

Článek obsahuje štítky

kraj Ústecký , požár , Červený , , motoristé , Českosaské Švýcarsko

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zdržoval by nyní ministr svou přítomností složky, zasahující proti požáru v Českosaském Švýcarsku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Dobrovolné poplatky

Kdyby byly poplatky za ČT dobrovolné, což chcete prosadit, jak byste pak v praxi ošetřili, že ti, co je nebudou chtít zaplatit, si pak ČT ani nebudou moc pustit? Mimochodem, financování z rozpočtu, což tato vláda navrhuje, není dobrovolné, uvědomujete si to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Koncepce výstavby AČR 2040 - realistická obrana v nových podmínkách

9:15 Vích (SPD): Koncepce výstavby AČR 2040 - realistická obrana v nových podmínkách

Bezpečnostní prostředí Evropy se zásadně změnilo a válka na Ukrajině ukázala návrat dlouhodobého, vy…