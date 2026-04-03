Prokšanová (KSČM): Komunisté jsou jednotní

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petra Prokšanová - Komunisté jsou jednotní
Zcela bez zájmu médií i veřejnosti proběhl sjezd politické strany Stačilo, která po něm zůstala bez předsedy. Zaznamenala jsem snad jediný článek. V něm se o části KSČM opakovaně mluví jako o radikální. Zda bylo cílem dehonestovat nebo štěpit naši stranu, nevím, možná jen autor nerozumí pojmům, ale podívejme se, jak to s jednotou a radikalitou KSČM má ve skutečnosti.
V běžném jazyce bývá slovo „radikální“ často chápáno jako synonymum pro extrémní nebo přehnaný. Ve skutečnosti má ale tento pojem úplně jiný význam. Vychází z latinského slova radix, tedy „kořen“, a označuje snahu jít k podstatě problému, a ne jen klouzat po povrchu. Naším dlouhodobým cílem tedy není záplatování existujícího a z podstaty nefunkčního systému dílčími reformami, což je řešení typické pro sociální demokraty.
My, komunisté, analyzujeme samotné základy společenského uspořádání, zejména ekonomické vztahy a vlastnictví výrobních prostředků. Radikální řešení v tomto smyslu znamená snahu o hlubokou strukturální změnu společnosti, ke které může dojít, jestliže se podaří odstranit příčiny sociálních nerovností, které jsou zakořeněné v kapitalistickém způsobu výroby. To z nás dělá jedinou skutečně systémovou alternativu k současnému režimu.
Z tohoto pohledu je KSČM naprosto jednotná. Mimořádný sjezd drtivou většinou delegátů odhlasoval zachování názvu Komunistická strana Čech a Moravy a tím i zachování charakteru a identity komunistické strany. O personálních otázkách naopak nejednal a nehlasoval vůbec.
Radikalita tedy neznamená extrém, ale důslednou snahu řešit problémy od jejich kořenů namísto populistických výkřiků, které možná znějí lákavě voličům, ale pro pracující ve výsledku neznamenají reálnou změnu.
Zároveň radikalita ani v nejmenším neznamená odmítání účasti ve volbách nebo volební spolupráce. KSČM je naopak dlouhodobě otevřena diskusi o spolupráci se všemi demokratickými silami. Konečně i strana Stačilo vděčí za svou existenci komunistům, kteří tuto značku vytvořili a svou usilovnou prací pomohli představit veřejnosti.
Mgr. Petra Prokšanová
