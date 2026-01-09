Prokšanová (KSČM): Primitivní antikomunista Sokol podněcuje k nenávisti

Naprosto odmítám dehumanizaci skupiny lidí pro jejich politický světonázor!
Tomáš Sokol se svým vyjádřením dopustil nechutné dehumanizace, která je typickým znakem fašismu. Když jsou lidé líčeni jako "obtížný hmyz", represivní opatření i násilí proti nim se jeví jako „nutná obrana“, ne jako zločin.
Dehumanizace odnímá obětem lidskost, čímž
- ospravedlňuje násilí, vyloučení či likvidaci,
- snižuje morální zábrany většinové společnosti,
- usnadňuje mobilizaci mas proti „nepříteli“.
Primitivní antikomunista Sokol podněcuje k nenávisti vůči skupině osob. Což je trestné a hlavně lidsky nechutné. Za své vyjádření by se měl všem komunistům omluvit !?
Rozhodně není povinností nás komunistů snášet podobné urážky a už vůbec ne tyhle fašistické manýry
Mgr. Petra Prokšanová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.