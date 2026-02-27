Mašek (ANO): Tohle není náhoda, tohle je bor...

A takhle to prostě je! Všechno, úplně všechno, co Rakušan s Jurečkou vypustí, je jeden velkej statistickej paskvil. Vaří z vody, čísla tahají z rukávu, jen aby to hezky vypadalo v televizi. Jenže ono to neklape. Ani náhodou. A volby jim to stejně nevyhrálo, i kdyby si to přepočítali desetkrát.
Podle jejich vlastních „nejnovějších dat“ mělo být k červnu 2024 u armády a policie zaměstnáno přesně 86 342 Ukrajinců a Ukrajinek. Jo, čtete dobře – přes šestaosmdesát tisíc lidí! A teď to nejlepší: Ti lidi „nepotřebují pracovní oprávnění“. Jako vážně? U armády a policie?
Kdo ty data kontroluje? Kdo za to zodpovídá? A pak přijde ministerstvo a s klidem napíše redakci Seznam Zpráv, že to jsou jen odhady. Že mají „technické problémy“, že přechází na „nové systémy“, tak prý v datech jsou nepřesnosti.
No to si děláte srandu, ne?! Jaké technické problémy? Jak dlouho už to „přecházejí“? Rok, dva, nebo od doby, co jim začaly padat preference? Ze stejných ministerstev nám pak s úsměvem tvrdí, že jsme díky uprchlíkům v plusu o desítky miliard. Tak se člověk ptá - nejsou to náhodou taky jenom „odhady“? Kolik z těch miliard opravdu někdo viděl?
A takhle se to dělá - trocha čísel, trocha PR, a hned to vypadá, že imigranti táhnou ekonomiku. Jenže možná se spíš táhnou peníze z rozpočtu někam úplně jinam. Nebo se jenom „ztratili v systému“ Ne, tohle není náhoda. Tohle je bordel. Totální bordel, kterej se maskuje za tabulky, excelovské grafy a úřední řečičky o „kvalifikovaných odhadech“.
