Ministerstvo kultury: Ochrana kulturního dědictví v digitálním prostředí

Novela zavádí povinnost vydavatelů odevzdávat vybrané elektronické publikace a elektronický periodický tisk, podobně jako je tomu již dnes u tištěných dokumentů. Tyto materiály budou systematicky uchovávány institucemi, jako je Národní knihovna ČR a Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana.
Reagujeme tak na rychle rostoucí podíl publikací, které vycházejí výhradně v elektronické podobě. Cílem je zajistit jejich dlouhodobou dostupnost pro budoucí generace a posílit roli knihoven jako paměťových institucí i v digitálním prostředí.
Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Jde již o třetí pokus o jeho prosazení. Předchozí projednávání byla ovlivněna mimo jiné pandemií covidu. Odhadované náklady na rozšíření činnosti knihoven činí přibližně 15 milionů korun ročně, přičemž v prvním roce se počítá s vyššími investicemi do potřebné infrastruktury.
Tento krok je důležitým milníkem v modernizaci legislativy v oblasti kultury a ochrany národního kulturního dědictví.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku