Ministerstvo kultury: Ochrana kulturního dědictví v digitálním prostředí

05.05.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

?Vláda schválila návrh Ministerstvo kultury České republiky tzv. Knihovnickou trojnovelu, která posouvá ochranu našeho kulturního dědictví do digitální éry.

Novela zavádí povinnost vydavatelů odevzdávat vybrané elektronické publikace a elektronický periodický tisk, podobně jako je tomu již dnes u tištěných dokumentů. Tyto materiály budou systematicky uchovávány institucemi, jako je Národní knihovna ČR a Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana.

Reagujeme tak na rychle rostoucí podíl publikací, které vycházejí výhradně v elektronické podobě. Cílem je zajistit jejich dlouhodobou dostupnost pro budoucí generace a posílit roli knihoven jako paměťových institucí i v digitálním prostředí.

Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Jde již o třetí pokus o jeho prosazení. Předchozí projednávání byla ovlivněna mimo jiné pandemií covidu. Odhadované náklady na rozšíření činnosti knihoven činí přibližně 15 milionů korun ročně, přičemž v prvním roce se počítá s vyššími investicemi do potřebné infrastruktury.

Tento krok je důležitým milníkem v modernizaci legislativy v oblasti kultury a ochrany národního kulturního dědictví.

