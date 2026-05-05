Šebelová (STAN): Chronické zadlužování je nemoc, která se má léčit

Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,
já navážu na našeho pana předsedu, který tady popsal a navrhnul velmi důležité body – já věřím, že je podpoříte, protože to je něco, co opravdu jsou akutní problémy, akutní hrozby, aktuální problémy, aktuální hrozby, kterými bychom se měli na této Poslanecké sněmovně zabývat, a navíc jsou to zákony, které tady jsou připraveny a jsou připraveny k projednávání. Vy jste je v minulém období blokovali, my jsme nyní připraveni jako opozice je podpořit – ale místo toho tady bude Babišova vláda projednávat osmdesát let starou historii. Je to na vás, je vaší zodpovědností, o čem tady budeme jednat, s čím budeme trávit čas v Poslanecké sněmovně – my jsme připraveni jednat o aktuálních hrozbách, aktuálních zákonech.
O čem jsme také připraveni jednat – a je to téma spíš na zítra, ale já jej samozřejmě musím zmínit i dneska, protože začínáme sněmovní týden – je to onen zákon paní ministryně Aleny Schillerové, která prostě... my jsme u ní zvyklí, že vždycky zadlužovala naši zemi. Nečekala jsem ani já osobně, ani my jako Starostové, že by v tomto období se chovala jinak, že by v nové vládě Andreje Babiše třeba začala konsolidovat veřejné finance – tak naivní jsme nebyli – ale co jsme opravdu nečekali, že to bude dělat tajně, tak aby to nikdo nevěděl, že to zadlužování bude skryté, že bude nekontrolovatelné... vlastně ona se nám na to dá použít celá řada metafor ke zdraví, ke zdravotnictví.
My přece víme, všichni se tady shodneme, že chronické zadlužování není špatně. Můžeme to klidně přirovnat tak, že chronické zadlužování je nemoc, je nemoc, která se má léčit – a má se léčit konsolidací veřejných financí – ano, ta léčba je nepopulární, to se populistům nelíbí. Ale my také víme, že pokud se nějaká léčba zanedbá, pokud se neléčí včas, no tak a ona ta nemoc nezmizí, jenom proto, že ji nevidíme, ta nemoc nezmizí.
Jenom proto, že ten dluh se nebude promítat do schodku rozpočtu, bude skrytý, tak neznamená že nebude bujet, neznamená, že tam neporoste, neznamená, že nebude ničit naši budoucnost – on tam jako zhoubný nádor bude dál, poroste, nikdo nebude vědět, jak je velký, až jednou narazíme všichni na dluhovou brzdu a ten náraz nás čeká všechny. I vy všichni, jak tady sedíte z vládní koalice, i vaši voliči mají děti a těm dětem my zanecháme nebo vy zanecháte zemi v úplně neuvěřitelných dluzích, nezdravou.
To, že těch analogií tam máme více, že třeba všichni víme, že je správně chodit na pravidelné prohlídky k lékaři, tak ono mělo svůj smysl, že ministr financí se pravidelně musel zpovídat před Poslaneckou sněmovnou a musel projít čtvrtletím schvalováním, grilováním, čelit nepříjemným otázkám. Ne, teď se paní ministryně bude schovávat za tabulky. Řekne, máte to na internetu, tak si to tam přečtěte. Tak ono, vy to tak děláte ostatně často. Natáčíte videa, jednostranně nám něco sdělujete, nechcete, aby vám kladli vaši voliči, političtí konkurenti a vůbec ne nezávislí novináři, nepříjemné otázky. To se vám nehodí. Ale o útoku na veřejnoprávní média, média veřejné služby, jsem teď hovořit nechtěla.
Přicházím s konkrétním návrhem, který bude působit poněkud nudně, ale už jsem jej tady předkládala a budu tady na každém začátku schůze jako stínová ministryně zdravotnictví za Starosty a nezávisle chodit, protože je tady zákon, který řeší konkrétní problém českého zdravotnictví, a to je, že nám hrozí nedostatek úrazových chirurgů, specialistů v oboru traumatologie. Je tady senátní návrh zákona senátorů napříč politickým spektrem – Ivo Trešla, Tomáše Fialy, Ondřeje Šimetky, Věry Procházkové, Zdeňka Matušky, Jana Pirka, Ondřeje Štěrby a Bohuslava Procházky. Ano, jsou tam i páni senátoři za vládní hnutí ANO, tak věřím, že jejich návrh podpoříte.
Ten návrh má číslo 59, je označen jako sněmovní tisk 130. Je to tedy senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobnosti (způsobilosti?) K výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Je označen tedy jako sněmovní tisk 130. Je navrženo jeho projednání podle § 90 odst. 2, tedy již v prvním čtení. Věřím, že se nám podaří na něm nalézt shodu, že to projednávání nebude dlouhé, proto jeho zařazení navrhuji jako první bod dnes.
Proč je to důležité? Protože lékaři teď musí získávat specializovanou způsobilost v oboru traumatologie. Podle nového zákona lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona získali specializovanou způsobilost v oboru traumatologie, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí ve specializačním oboru úrazová chirurgie. Takhle složitě to máme koncipováno, ale jde o to, že když doplníme obor úrazová chirurgie jako základní obor, tak to vzdělávání zjednodušíme. Nyní musí nejprve pět let být specializované vzdělávání, základní, a na to potom navážeme.
Určitě se podrobně vyjádřím k samotnému návrhu zákona, jakmile jej projednáme. Věřím, že jej podpoříte, protože aktuálně se nám traumatologové nemohou vzdělávat. Aktuální situace hrozí omezením péče nebo dokonce i zánikem některých center vysoce specializované péče o pacienty s úrazem v traumacentrech v horizontu dvou až tří let, protože změnou toho zákona prostě ty specialisty nemáme. My jsme jim zkomplikovali vzdělávání.
Chápu i, že je předložen ten návrh v devadesátce, protože uznávám, že těch odborností máme hrozně moc a samozřejmě debata by byla asi složitá. Já si myslím, že bychom se měli i v rámci výboru pro zdravotnictví bavit o tom, jestli třeba nějakým způsobem nezjednodušit, neudělat ten systém vzdělávání jinak. Chápu, že na debatu nejsme úplně připraveni, že by byla dlouhá. Proto si myslím, že je potřeba ten zákon schválit podle zákona 90 odst. 2, takzvaně už v tom prvním čtení, protože věřím, že kdybychom to otevřeli, tak se tady budou objevovat další a další návrhy na další a další specializace.
Ale opravdu my jako Sněmovna máme řešit konkrétní problémy těchto lidí a tady určitou změnou došlo k tomu, že nám úrazová chirurgie vypadla, ti lékaři se nevzdělávají a ti lékaři budou chybět. Budou chybět v nemocnicích, budou chybět našim pacientům a může to být reálná hrozba, kterou my máme šanci změnit. Pokud se senátoři uměli domluvit a napříč politickým spektrem předložili tento návrh, tak věřím, že se i my tady ve Sněmovně dokážeme domluvit a napříč politickým spektrem tento návrh zařadíme a ve zrychleném znění schválíme.
Děkuju vám za pozornost.
