Kauza bitcon: Fiala vyzván ke složení mandátu. A ODS zakázat?

Robert Šlachta reagoval na nové informace Seznam Zpráv k bitcoinové kauze kolem daru státu, který dříve řešil exministr spravedlnosti Pavel Blažek. Server napsal, že brněnský advokát Kárim Titz, který podle něj sehrál roli při dojednávání miliardového bitcoinového daru státu, měl sám získat část kryptoměny spojené s případem.
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta proto vyzval bývalého premiéra Petra Fialu (ODS) k okamžitému složení poslaneckého mandátu a naznačil, že odpovědnost za kauzu podle něj nekončí u Pavla Blažka.
„Vyzývám tímto Petra Fialu k okamžitému složení poslaneckého mandátu! Pokud o ničem nevěděl, byl to jen naprosto neschopný pěšák v partii ovládané kmotry, nebo v tom naopak jede až po uši… Blažek byl jen součástí celého problému a oni si z něj udělali obětního beránka, aby sami nepřišli o místa,“ napsal Šlachta.
Šéf Přísahy zároveň připomněl, že už na začátku bitcoinové kauzy volal po rozpuštění ODS. „Už při vypuknutí BTC kauzy jsem volal po rozpuštění ODS jako zločinecké organizace. Tahle strana by se ale měla očividně zakázat úplně,“ dodal.
???? Výzývám tímto @P_Fiala k okamžitému složení poslaneckého mandátu!— Robert Šlachta (@RobertSlachta) May 5, 2026
Pokud o ničem nevěděl, byl to jen naprosto neschopný pěšák v partii ovládané kmotry, nebo v tom naopak jede až po uši… Blažek byl jen součástí celého problému a oni si z něj udělali obětního beránka, aby…
Titz měl nejprve pomoci programátorovi Tomáši Jiřikovskému získat zpět zabavené počítače a s nimi i přístup k bitcoinům v hodnotě několika miliard korun. Následně měl podle serveru zařídit, aby ministerstvo spravedlnosti vedené Pavlem Blažkem přijalo od Jiřikovského miliardový dar.
Server zároveň uvedl, že podle jeho zdrojů skončila část kryptoměny přímo u advokáta Titze. Policie spojuje Jiřikovského bitcoiny s nelegálním internetovým tržištěm, kde se měly prodávat drogy, zbraně nebo falešné doklady.
Policie v pondělí obvinila Titze, Pavla Blažka a někdejšího Blažkova náměstka Radomíra Daňhela. Podle článku jsou stíháni pro zneužití pravomoci a praní špinavých peněz. Pokud by se případ dostal před soud, hrozí jim trest od pěti do dvanácti let vězení.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku