Prokšanová (KSČM): Volební průzkumy začnou Stačilo! podhodnocovat

Ústavní soud rozhodl, že se hnutí Stačilo! může zúčastnit voleb, tak se nás snaží zastavit jinak. Postup již známe - ovlivňování skrze volební průzkumy, ve kterých začnou Stačilo! podhodnocovat.
Zažili jsme to už při evropských volbách - agentury nám dávaly kolem 5 %, ale našly se i takové, které nám predikovaly 3 %! Výsledek? Téměř 10 % a za námi sněmovní STAN, Piráti i SPD!
Budou proti nám bojovat všemi způsoby a na všech frontách. My ve Stačilo! jsme na to připraveni, ať už jde o plánované incidenty proti našim představitelům v posledních dnech, nebo snahu o manipulaci při sčítání hlasů ve volebních místnostech.
V sázce je totiž příliš mnoho – koryta Fialova gangu a jejich kšeftíky na další čtyři roky. A tomu stojí Stačilo! v cestě. A oni to ví. Ale my se nedáme a už 3. a 4. října dáme Fialovi pětadvacet a řekneme Stačilo!
Mgr. Petra Prokšanová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV