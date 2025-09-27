Prokšanová (KSČM): Volební průzkumy začnou Stačilo! podhodnocovat

29.09.2025 4:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podhodnocování předvolebních průzkumů

Prokšanová (KSČM): Volební průzkumy začnou Stačilo! podhodnocovat
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Ústavní soud rozhodl, že se hnutí Stačilo! může zúčastnit voleb, tak se nás snaží zastavit jinak. Postup již známe - ovlivňování skrze volební průzkumy, ve kterých začnou Stačilo! podhodnocovat.

Zažili jsme to už při evropských volbách - agentury nám dávaly kolem 5 %, ale našly se i takové, které nám predikovaly 3 %! Výsledek? Téměř 10 % a za námi sněmovní STAN, Piráti i SPD!

Budou proti nám bojovat všemi způsoby a na všech frontách. My ve Stačilo! jsme na to připraveni, ať už jde o plánované incidenty proti našim představitelům v posledních dnech, nebo snahu o manipulaci při sčítání hlasů ve volebních místnostech.

V sázce je totiž příliš mnoho – koryta Fialova gangu a jejich kšeftíky na další čtyři roky. A tomu stojí Stačilo! v cestě. A oni to ví. Ale my se nedáme a už 3. a 4. října dáme Fialovi pětadvacet a řekneme Stačilo!

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Proč jste pořád tak na straně Ruska?

Nemyslíte, že kdybyste nebyla hlásnou troubou propagandy z Ruska, což podle mě jste, tak jste mohli mít mnohem víc voličů? Protože třeba dost věcí, co prosazujete hlavně v sociální politice nebo i to, jak z velké části oprávněně kritizujete EU, je podle mě dobrých.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

