Račok: SPD není ďábel

Možná jsem to přesně nepopsal, ale výsledek to dává. Ten novodobý výsledek je stejný vůči SPD Tomio Okamury.

A čím se tedy SPD provinilo, jako Jan Hus ve své době. Kázal otevřeně a srdcem k lidu, poukazoval na nemravnosti té doby, kritizoval církev a šlechtu neřádnou, kdy se kázalo o poslušnosti, mravnosti, ušlechtilosti, a ten kdo to kázal a prohlašoval lidu, pij vodu, sám pil víno. Sami žili v marnotratnosti, úplatkářství, korupci, a hlavně byli ochotni prodat českou hroudu, Českou zemi za kus žvance cizákům. No nepřipomíná vám to něco s dnešní doby ve vztahu k SPD.

A proč je vlastně ta SPD tolik proklínána, no v podstatě za to samé jako byl proklínán a upálen Jan Hus. Je to láska k lidem, k národům Čechů, Moravanů a Slezanům a i všem dalším národnostem bez rozdílu, které s námi žijí historicky a Českou republiku přijali za svou. Je to prosazování národní hrdosti a cti, je to obhajoba naší víry a kultury, a především je to prosazování postojů a lásky k rodné zemi České republice, jejím národním symbolům, obhajoba její svrchovanosti, nedotknutelnosti a územní celistvosti.

Kdysi dávno se těmito principy řídily pravicové strany a strany křesťanské. Takže vlastně dnes již zůstala jenom jedna, a tou je SPD Tomio Okamury. A ať se to někomu líbí nebo ne ODS, TOP09, tak ty již dávno nejsou pravicové a snaží se vést pouze na společné vlně úslužnosti a okázalosti vůči pánům s Bruselu, vůči madam Merkelové, Sarkozymu, snaží se pouze trumfovat, kdo vymyslí lepší a nové ponižující, zesměšňující, odpuzující slovo na adresu SPD, kdo vícekrát označí SPD za rasistické, xenofobické.

Bc. Ladislav Račok BPP



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proč toliko zloby a nenávisti vůči SPD a Tomio Okamurovi, no přeci pro nám známé postoje:

Boj proti korupci, tunelářství a kmotrovství Boj proti politické korupci a politickým kmotrům Boj za svrchovanost, nezávislost a územní celistvost České republiky Boj za zachování národní hrdosti k symbolům České republiky a povědomí ve výuce na školách Ochrana před muslimsko – islámskou ideologii, ideologii, která je nesnášenlivá, krutá, vražedná proti všemu, co s ní není bytostně spojeno Zachování tradičního náboženství a křesťanství, které je spjato životně s naší kulturou a našim životem Obrana občanů České republiky s právem ustanovení celonárodního demokratického referenda k důležitým otázkám vázající se k bezpečnosti, právní suverenity a nedotknutelnosti České republiky

Zde neobstojí stokrát a tisíckrát proklamované ze strany ODS, TOP09, STAN, že SPD a Tomio Okamura jsou rasisti, xenofobové, že jsou rozvraceči národní stability a že těží z nevzdělanosti dolních deseti miliónů, a že přeci občané nejsou kompetentní k tomu, aby rozhodovali o důležitých otázkách své země.

Já osobně jsem rád, že tady SPD a Tomio Okamura je, a jak již jsem uvedl, můj otec je nositelem dvou Válečných křížů, nositelem vyznamenání Za vybudování Československé armády po roce 1945, vyznamenání Za osvobození Československé republiky z nepřátelského obležení, který byl v padesátých letech minulého století prohlášen za vlastizrádce. Byl mnohokrát mučen, ale nikdy svou vlast nezradil a do poslední chvíle jí miloval a pomáhal lidem ze všech sil.

Proto budu podporovat SPD a Tomio Okamuru tak, jak by ho podporoval můj otec, a to jako občan, příznivec a možná i jako člen a to i přesto, že budu označen za extremistu, xenofoba.

Svojí rodnou zem, vlast Českou republiku miluji a dám jí vše, co budu moc, A věřím, že vichry a krupobití zloby, nenávisti vymizí a zůstane čisté nebe nad naší rodnou zemí, že Česká republika a její národní symboly budou dál plápolat a odolávat času, a Český lev zůstane na stráži připraven k obraně naší drahé vlasti.

Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Račok: Můj otec byl vlastenec, ne rasista Račok: Špatný projekt multikulturalismu Račok: Pane premiére, na slovíčko Račok: Istanbulská úmluva a Dublin IV.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV