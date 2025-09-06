Rajchl (PRO): Budu se ptát, zda už nám Německo zaplatilo reparace

Polský prezident Karol Nawrocki ve svém projevu k výročí zahájení 2. světové války 1.9.2025 uvedl toto:
"Budu jednoznačně požadovat zaplacení válečných reparací ze strany Německa."
České reparační nároky činily v tehdejší době 306 miliard Kčs, což v současné hodnotě představuje více než 15 bilionů korun.
Takže až zase bude nějaký pětikoaliční politik bude vykřikovat něco o tom, že Rusko musí zaplatit válečné reparace Ukrajině, tak se ho jen v klidu zeptám, jestli už poslal výzvu k zaplacení našich reparací do Berlína.
Český politik by se totiž zcela jistě měl starat na prvním místě o české peníze, nikoliv o ty ukrajinské.
JUDr. Jindřich Rajchl
