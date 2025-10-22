Šťastný (Motoristé): Tohle nesmí projít!

22.10.2025 16:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na umožnění změny pohlaví bez ohledu na věk

Šťastný (Motoristé): Tohle nesmí projít!
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Boris Šťastný

Normální lidé všech zemí spojte se! Podle návrhu Evropské komise by děti jakéhokoli věku mohly projít neomezeně změnou pohlaví, terapie ke kontrole tohoto rozhodnutí by přitom byly zakázané. Takže žádní lékaři, žádná byrokracie okolo.

Jakákoli vláda, která by se pokusila stanovit věkový limit pro takovou tranzici, by mohla na základě nových pravidel, která rýsují strategii na roky 2026 až 2030, čekat žalobu od Evropského soudního dvora.

Konec světa.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

  • AUTO
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

EK , Šťastný , motoristé , tranzice , zěna pohlaví

autor: PV

