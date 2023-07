Rajchl (PRO): Červená mikina a khaki tričko. Mají víc společného, než se může zdát

reklama

Červená mikina a khaki tričko. Hamáček a Zelenskyj. Mají společného víc, než to na první pohled může vypadat. Dvě loutky. Dva čistě marketingové produkty stvořené jejich poradci, které měly symbolizovat mimořádné nasazení jejich nositelů 24 hodin denně.

U lidí má tato stylizace vyvolávat dojem, že kvůli tomuto stoprocentnímu vytížení ani nemají čas se převléknout do obleku. Hrdinové, kteří pracují pro svou vlast dnem i nocí. Nevěřil jsem to ani jednomu. Oba jsou falešní jak pětník.

Jako pragmatika by mě spíš zajímalo, kolik stál včerejší výlet toho khaki pozéra na otočku do Prahy. A co za to naše země bude mít. Počítám, že kromě PR pro Pavla a Fialu z toho nebude absolutně nic. Respektive si možná ještě připlatíme, protože ti naši patolízalové mu stoprocentně slíbili nějaké peníze či zbraně navíc.

Ale na to, že tahle vláda na naše lidi naprosto kašle, už jsme si přece dávno zvykli, ne? Teď už jen záleží na tom, jestli si to necháme líbit, anebo s tím něco konečně uděláme. Je to jen na nás. Na každém jednom z nás.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

