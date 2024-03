Rajchl (PRO): Česká republika a Slovensko patří k sobě

reklama

Že Fialova vláda předvádí jeden trapný lapsus za druhým a že poškozuje naši zem každým svým krokem, to už je naprostá notorieta známá každému, kdo v České republice žije. Ale musím se přiznat, že už dlouho mě nic tak nenadzvedlo, jako zásadní narušení našich vztahů se Slovenskem, jež bych se i přesto, že nerad sahám k silným slovům, nebál označit přívlastkem idiotské.

Poškodit bratrské pouto, jež nás desítky let pojí, kvůli rozdílnému pohledu na situaci v Ukrajině může jedině krajně neobratný politik, kterým Petr Fiala zcela bezesporu je. V této souvislosti mě napadl jeden bonmot - tedy, že politiky dělíme na státníky, odpovědné politiky, neodpovědné politiky, hlupáky, pak není dlouho dlouho nic a pak je Fiala.

Sejít se hned následně s progresivistickou loutkou George Sorose Michalem Šimečkou, to už je zcela grandiózní faux-pas. V diplomacii totiž platí nepsané pravidlo, že se politici jednoho státu nepletou do vnitřní politiky státu druhého. Petr Fiala tuto čáru překročil o několik kilometrů.

Ale když už se tedy může Fiala paktovat se slovenským opozičním politikem, tak to zase otvírá prostor panu Ficovi, aby on navštívil demonstraci opozičních politiků v naší zemi, že? Proto jsme se za stranu PRO rozhodli sepsat otevřený dopis předsedovi vlády SR Robertu Ficovi, v němž se kategoricky distancujeme od postoje Petra Fialy a současně jej zdvořile zveme k vystoupení na naší demonstraci.

Je nám známo, že pan premiér Fico patří naopak do politické kategorie státníků, a proto nejspíš Fialovi stejnou mincí neoplatí, nicméně pokud by jej vyzval dostatek občanů České republiky, kteří by mu vyjádřili podporu, tak by se to třeba povést mohlo. Proto jsme pro pana Fica sepsali otevřený dopis a rádi bychom vyzvali vás všechny, kdo s jeho zněním souhlasí k tomu, aby pod něj připojili svůj podpis na našem webu. S tím, že bychom jej příští týden odeslali na Slovensko. Web naší strany, kde můžete svůj podpis připojit, naleznete ZDE.

P.S.: Když se někdo při minulých demonstracích podivoval nad tím, proč jsem vyzýval účastníky, aby si s sebou vzali i slovenské vlajky, tak myslím, že nyní dostává tento krok ještě zcela nový význam. Takže prosím, přineste i slovenské vlajky! A samozřejmě si dáme i slovenskou hymnu.

Ukážeme všem, že občané naší země si Fica váží, a že kdyby tady zítra vstoupil do voleb, tak Fialu porazí o deset koňských délek! Česká republika a Slovensko patří k sobě! A my nesmíme dovolit, aby nás ty aspenské loutky rozdělily! Proto se na naší demonstraci postavíme nejen za Českou republiku a za mír, nýbrž též za česko-slovenské vztahy.

My si totiž vážíme Fica i našich slovenských bratrů a Slovensko je pro nás daleko bližší partner, než nacionalisticky vychýlená Ukrajina. Pokud s tímto naším postojem souhlasíte, pak prosím neváhejte připojit pod náš otevřený dopis i váš podpis. Věřím, že si Robert Fico naši podporu zaslouží.

