Rajchl (PRO): Chcete vědět, co je tak strašně tajného na navýšení rozpočtu na zbrojení?

Chcete vědět, co je tak strašně tajného na navýšení rozpočtu na zbrojení, že si pětikoalice prosadila jednání sněmovny za zavřenými dveřmi? O žádné vojensky relevantní skutečnosti se nejedná. Jen se vám bojí otevřeně říct, že:

zadluží tento stát na několik dalších generací

prolomí dluhovou brzdu

osekají výdaje na školství, zdravotnictví, sociální péči a důchody, aby mohli stovky miliard z vašich peněz poslat zbrojařským korporacím

zvýší spotřební daně, a zejména daně majetkové, tedy především daň z nemovitostí

nemají v ruce vůbec žádnou koncepci - tedy absolutně netuší, co za ty peníze budou kupovat

všechno, co předraženě nakoupí, bude dodáno v době, kdy bude válka na Ukrajině minulostí.

To víte, když chtějí okrást své občany o jejich tvrdě vydřené peníze a k tomu ohrozit fiskální stabilitu státu jen proto, aby měli možnost nakoupit na základě špinavých kšeftů přes zkorumpované lobbisty zbytečné harampádí, které nám bude hnít dalších třicet let ve skladech, aniž by to přineslo jakýkoliv pozitivní efekt pro život jediného občana naší země, tak se nemůžeme divit, že se tím úplně nechtějí chlubit.

To, co předvedli ve střeadu, je naprostý rozvrat demokracie a další úroveň cenzury, zaváděné pětikoaliční vládou. Občané mají totiž nejen právo cokoliv svobodně říkat, nýbrž i informace svobodně přijímat. A právě toto právo bylo nám všem odepřeno. Protože Fiala s Černochovou jsou pouze obludné marionety ovládané zahraničními zájmy, kterým je v jejich egomaniacké honbě za politickými body budoucnost této země naprosto ukradená.

Pokud si v září neprosadíme razantní změnu, tak Česká republika skončí jako ožebračený skanzen plný chudých, nešťastných a vystrašených lidí. A naší historickou povinností je tento pětikoaliční rozvrat nedopustit.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

