Rajchl (PRO): Cílené okrádání lidí ve jménu velkého zeleného náboženství

Pan Niedermayer nám v rozhovoru sdělil, že zdražení benzínu o 2 Kč na litr není nic šokujícího.

Tak jistě, když berete půl milionu měsíčně, tak vás dvě kačky určitě nerozhodí.

Počítám, že až to bude v roce 2030 třeba o 14 kaček víc, tak to bude taky v pohodě.

Že je to cílené okrádání lidí ve jménu velkého zeleného náboženství, to přece není důležité. Pár miliard sem, pár miliard tam, koho by to mělo šokovat.

Ostatně za svoje peníze přece dostanete krásný nový větrník kousek za vaším plotem.

Že jste pro to nikdy nehlasovali? To přece nikoho nezajímá. A už vůbec ne pana europoslance. Ten ví, co je pro vás dobré lépe než vy.

Co kdybyste příště dali hlas nám?

My vám namísto hloupých zelených blábolů tu cenu benzínu prostě snížíme.

Nižší ceny místo řečí.

To je PRO!

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

