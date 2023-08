Rajchl (PRO): Další dva roky vlády Petra Fialy si nemůžeme dovolit

reklama

A máme to černé na bílém! Zatímco Lipavský a Fiala jen nepřímo naznačili možnost přijetí eura, jež by mělo jako oficiální měna nahradit českou korunu, tak Markéta Pekarová Adamová to napsala natvrdo. Vláda hodlá přijmout euro. Prý se podle paní nejedná o ztrátu části suverenity naší země a naopak nám to výrazně pomůže ekonomicky.

Myslím, že všichni občané v této zemi už dávno ví, že předsedkyně sněmovny není tou nejostřejší tužkou v našem politickém penále, nicméně tyto bláboly neříká z důvodu své poněkud nižší inteligence, nýbrž protože oddaně slouží svým loutkovodičům, jejichž lži poslušně papouškuje.

Takže, milá Markéto, stát, jenž se vzdal své měny zcela samozřejmě ztrácí podstatnou část své suverenity. Vzdává se vlastní měnové politiky a nemá možnost podpořit tímto velmi účinným nástrojem například své exportéry - v Itálii a ve Španělsku by o tom mohli vyprávět celé hodiny. Přijetí eura bylo jedním z hlavních důvodů krize, do které se následně dostali.

Za druhé bychom tímto krokem přistoupili k masivnímu dluhu EU, jenž je ještě výrazně vyšší než ten náš. Vám nestačí nás zadlužovat svou nezodpovědnou rozpočtovou politikou? Vy nás chcete zadlužit na několik generací dopředu tímhle stupidním krokem?

A za třetí máme nově k dispozici studii, jež jasně prokazuje, že přijetí eura ekonomice nijak nepomůže. Pouze zvedne koncové ceny pro obyčejné občany. Mimochodem, jsem momentálně v Chorvatsku a tady na přijetí eura nadává úplně každý. Všechny ceny se zde výrazně zvýšily a dopad na zdejší ekonomiku je drtivý.

A teď to nejdůležitější - jsem bytostně přesvědčen, že se tato vláda pokusí zahájit jednání o přijetí eura co nejdříve a že tak samozřejmě učiní bez referenda, neboť je jí jasné, že by občané České republiky tuto absolutní šílenost zcela razantně a jednoznačně odmítli. Česká republika prostě euro nechce! A pokud se jej budete snažit nám jej vnutit, tak prostě a jednoduše zrazujete vlastní občany.

Už od ohlášení demonstrace minulý týden stále apeluji na to, ať neřešíme nepodstatné detaily a uvědomíme si, co je v sázce. Tak to zopakuji ještě jednou - nemůžeme si dovolit další dva roky vlády Petra Fialy. Jinak nám tady naplno otevřou brány migraci z východu i ze západu, zničí naši ekonomiku, zavedou korespondenční volby a rozjednají přijetí eura.

A aby toho nebylo málo, tak minulý týden už na seznamu problesklo téma revize Benešových dekretů. S ohledem na vazby Petra Fialy na Bernda Posselta bych se ani nedivil, kdyby i tuhle kartu brzy vytáhli na stůl.

Tak snad už je teď všem jasné, o co tady jde a na jak důležité dějinné křižovatce z pohledu naší země stojíme. Naše země nás potřebuje. Tak ji nezklamme! Naší měny se prostě vzdát nesmíme. Se všemi, kdo to chápou, se těším na viděnou na Václaváku 16. 9. 2023!

