Rajchl (PRO): Devastace policie pod taktovkou Víta Rakušana pokračuje

Devastace policie pod taktovkou Víta Rakušana pokračuje. Policejní velitel Červenka varuje, že hrozí hromadné výpovědi.

Já bych tímto chtěl policistům a příslušníkům bezpečnostních sborů vzkázat, že s ohledem na to, že se s nimi ve své práci velmi často potkávám, tak vím, v jaké situaci se nacházejí. Jsou nedocenění, zapomenutí a kvůli zpolitizování celého trestně-právního systému často nuceni k práci, jež je proti jejich morálním zásadám.

Zcela vás chápu, ale přesto vás upřímně žádám - vydržte to prosím do voleb. My vaši práci náležitě oceníme a nebudeme do ní jakkoliv politicky zasahovat. Víme, že vás potřebujeme a že vy svou práci děláte nikoliv pro peníze, nýbrž proto, že ji máte rádi.

Pokud tedy můžete, prosím vydržte těch pár měsíců - pak už zajistíme to, abyste se cítili potřební a aby vás vaše práce zase znovu bavila.

P.S.: Pokud osobně znáte nějaké policisty, tak jim prosím tuto zprávu přepošlete. Je opravdu důležité, aby nám neutekli, neboť většina z nich už se pak k té práci nevrátí, a naše bezpečnost by tak ani zdaleka nedosahovala úrovně, na kterou jsme byli zvyklí. Exodu policistů musíme nutně zabránit za každou cenu.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky