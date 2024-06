Rajchl (PRO): Diverzní taktika založena na starém dobrém - rozděl a panuj

Všimněte si takového zajímavého úkazu. Vždy, když se probírá či dokonce reálně rýsuje možnost spojení národně konzervativní scény, tak média začnou jakoby náhodou vytahovat a recyklovat nějaké kvazi kauzy, aby vedení a členskou základnu těchto stran od spolupráce odradila, nebo je přímo rozeštvala. Už jsem několik takto cílených ataků ze strany liberálních propagandistů zaznamenal a lze jistě očekávat, že přijdou další.

Vždy na to všechny upozorňuji a řikám - nenechte se za žádnou cenu vystrašit a strhnout k vzájemným útokům. Protože to je přesně to, co mainstream chce.

Diverzní taktika založena na starém dobrém “rozděl a panuj” se totiž již v minulosti opakovaně osvědčila.

Za sebe se zavazuji udělat v tomto směru naprosté maximum, aby se jim to tentokrát nepovedlo. Ať se budou snažit na kolegy z jiných stran či na nás samotné vytahovat cokoliv, já to budu zcela ignorovat.

Tentokrát je prostě nesmíme nechat vyhrát. Za źadnou cenu.

V sázce je totiž příliš mnoho.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

