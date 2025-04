Rajchl (PRO): Dvojí metr na přijímačkách

Získali jsme svědectví od učitelky přímo ze střední školy, které potvrzuje to, na co už dlouho upozorňujeme. Vzdělávací systém přestává být spravedlivý. Místo rovnosti podmínek sledujeme dvojí metr, a to na úkor našich dětí. Přečtěte si vyjádření k této situaci a zamysleme se společně: Má být solidarita důvodem k nerovnosti? Máme mlčet, když je upřednostňován někdo jiný, než naše vlastní děti?

Dostal jsem e-mail od jedné paní učitelky ze střední školy v Dobrušce. Sděluje mi v něm, jak je nešťastná z toho, že české děti, které se ucházejí o studium, musí pro přijetí úspěšně složit poměrně těžké testy z českého jazyka a matematiky, zatímco ukrajinské děti absolvují z češtiny pouze jednoduchý pohovor (test vůbec nepíšou) a test z matematiky mohou, v případě svého přání, obdržet v ukrajinštině.

Jinými slovy ukrajinské děti mají podmínky pro přijetí výrazně jednodušší a budou ke studiu přijaty všechny, zatímco na řadu českých dětí se z kapacitních důvodů nedostane. Pokud tohle chce někdo nazývat solidaritou nebo pomocí, pak to prostě nemá v hlavě v pořádku.

Upřednostňování cizinců před našimi občany je amorální a podle mě zcela nepřípustné. U dětí to platí dvojnásob. A jak je vidět, už se to nelíbí ani našim učitelům. Pojďme to v září všichni společně změnit. Česká republika musí být pro své občany matkou, nikoli macechou!"

Co si o tom myslíte vy? Má být Česká republika matkou, nebo macechou svým vlastním občanům? Chceme školství, které staví na rovnosti, nebo na výjimkách? Změníme to společně už v září?

