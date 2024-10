Rajchl (PRO): Evropská unie začala zcela nepokrytě vydírat Elona Muska

Na základě cenzorského manuálu jménem Digital Services Act mu bylo sděleno, že pokud nebude "moderovat obsah" dle jejich zadání, tak mu bude udělena pokuta, vypočítaná z finančních výkazů všech jeho společností. Jinými slovy, pokud se Musk nepodřídí jejich lepševické agendě, tak ho osolí v řádech miliard dolarů.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16450 lidí

Pokud bych mohl Elonovi něco poradit, tak bych mu řekl, ať tu svou síť X v Evropě na nějaký čas vypne. Možná by se konečně aspoň část lidí probrala a uvědomila si, že jsme oběma nohama zpět v nesvobodě.

Cenzura se totiž nikdy nenazývala cenzurou, vždy pro ni existoval nějaký vzletnější výraz. V newspeaku moderní doby se to nazývá moderace obsahu. Ale ve skutečnosti se to vůbec ničím neliší od toho, co dělali nacisté či bolševici.

Aneb jak říká staré dobré rčení - když něco vypadá jako kachna, lítá jako kachna chodí jako kachna a kváká jako kachna, tak je to s největší pravděpodobností kachna. Soudruzi v Bruselu to klidně mohou nazývat orlem skalním, ale uvnitř je to pořádná ta samá ohyzdná kachna, která na našem českém rybníce plavala před rokem 1989 několik desítek let.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky