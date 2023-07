Rajchl (PRO): I kdybychom žádnou vládu neměli, tak by situace nebyla tak špatná, jako je teď

reklama

A zase už jsme best of!

Po covidu, cenách elektřiny a plynu, přichází reálné mzdy.

V loňském roce jsme zaznamenali jejich nejvyšší pokles ze všech států EU. A to s naprostým přehledem.

U nás klesly ve srovnání s rokem 2021 o 8,3 %. Druhý nejhorší výsledek zaznamenalo Rakousko, kde byl pokles 4,2 %.

Tedy jinými slovy u nás poklesla reálná mzda dvakrát tolik než v druhém nejhorším státě celé EU!

Tahle vláda nás prostě a jednoduše ožebračuje. A ti, co jí tleskají, říkají, že to má těžké a že za to může Babiš a Putin a že žádná jiná vláda by to nezvládla líp.

Já tvrdím pravý opak - jakákoliv jiná vláda by to zvládla líp. I kdyby v ní seděl Spejbl s Hurvínkem. Dokonce i kdybychom žádnou vládu neměli, tak by situace nebyla tak špatná, jako je teď.

Tak doufám, že už se v září konečně všichni zvedneme a zastavíme plundrování naší země.

Znovu opakuji to, co jsem říkal ve svém nedělním vysílání - ten, kdo zůstane doma (vyjma zdravotních důvodů), ten hlasuje pro Fialu až do roku 2025.

A to by byla pro naši zemi učiněná katastrofa.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

