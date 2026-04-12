Rajchl (PRO): Import ukrajinských veteránů ani zákonů v žádném případě nechci

Jádro Skupiny D, jež je aktuálně vyšetřovaná Policií ČR, Martin Kroupa a Otakar Foltýn, zakládají novou neziskovku. Na pomoc si vzali Martina Hálu, jenž byl manažerem Open Society Fund George Sorose, a Olese Shokala, jenž pro změnu inicioval sbírku Drony za Ukrajinu.
Tito ukrajinští exponenti v ČR spojili síly a založili novou politickou neziskovku, nesoucí název Strong Europe. Mají v plánu organizovat pro naše občany výcvikové kurzy za účasti bojovníků z Ukrajiny, budování sítě spřízněných organizací a prosazování legislativních změn. I ty mají být inspirovány ukrajinskými zákony.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Lze rovněž očekávat, že vedlejším produktem bude nákup luxusních aut a placení alimentů svým bývalým ženám, jak už bylo zaběhlou praxí ve Skupině D. Tak snad už všichni chápou, proč tady vznikl takový hysterický odpor proti mnou připravované obdobě amerického zákonu FARA. Politickým neziskovkám tohoto typu by totiž výrazně omezil možnosti ovlivňovat náš zákonodárný proces za cizí peníze.
Tudíž bylo nezbytné svolat Letnou a rozjet vylhanou masivní kampaň, že se jedná o ruský zákon a že by dopadl i na dobrovolné hasiče, zahrádkáře, fotbalisty či studenty. Nikoliv, dopadl by právě a pouze na tyto šmejdské neziskovky, které ohrožují naši bezpečnost a potažmo i suverenitu. A tak se můžeme chystat na to, že nám sem bude Sorosův manažer ruku v ruce s Otou Foltýnem vozit ukrajinské válečné veterány a prosazovat ukrajinské zákony do naší legislativy.
Já osobně budu dál trvat na přijetí české obdoby zákona FARA. Nyní dokonce v ještě tvrdší formě. Ne proto, že bych chtěl někoho šmírovat či šikanovat. Ale proto, že tady import ukrajinských veteránů ani ukrajinských zákonů v žádném případě nechci.
Tak dobře sledujte, kdo mě v této snaze podpoří a kdo bude na základě všech možných demagogických důvodů proti. Teď se totiž odděluje zrno od plev.
JUDr. Jindřich Rajchl
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
