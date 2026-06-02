MHMP: Praha pokračuje v přípravě transformace areálu v Braníku

„Ověřovací studie potvrzuje, že areál v Braníku může představovat významnou příležitost pro rozšíření kapacit středního školství v Praze. Nejde jen o prostou přestavbu kancelářských budov, ale o možnost vytvořit moderní vzdělávací kampus odpovídající potřebám studentů i pedagogů v dlouhodobém horizontu. Výhodou je také dobrá dostupnost veřejnou dopravou či návaznost na okolní sportovní infrastrukturu,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
„Rozvoj nových kapacit středních škol je pro Prahu jednou z klíčových priorit. Projekt v Braníku nám dává možnost nejen navýšit počet míst pro studenty, ale také posunout kvalitu prostředí, ve kterém se vzdělávání odehrává. Chceme vytvářet školy, které budou podporovat spolupráci, kreativitu i otevřenost vůči komunitě,“ uvádí Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství.
Projekt by mohl pomoci řešit dlouhodobý nedostatek míst na pražských středních školách a současně přinést nové veřejné a komunitní využití rozsáhlého městského areálu. Studie vypracovaná ateliérem SOA architekti potvrzuje, že areál má reálný potenciál pro vznik moderního vzdělávacího kampusu s kapacitou přibližně 600 až 720 studentů podle zvoleného typu výuky.
Studie hodnotila jak technické a provozní možnosti adaptace stávajících budov, tak širší urbanistické a pedagogické souvislosti projektu. Vedle konzervativního modelu klasické frontální výuky prověřovala také variantu otevřeného klastrového uspořádání školy, které umožňuje flexibilnější organizaci výuky, práci ve skupinách a širší komunitní využití areálu v odpoledních hodinách. Na vedlejším pozemku, které Praha dlouhodobé vlastní a není využívaný, vznikne sportovní hala.
„Rádi bychom dotáhli přípravu podkladů v tomto volebním období tak, aby příští rada mohla bezodkladně navázat přípravou výběrového řízení na projektovou dokumentaci,“ doplňuje radní Zábranský.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku