Trest za „chirurgy z dovozu“. Pár dní po rozsudku pro jednoho, který ubodal kluka

Obvodní soud pro Prahu 1 ve středu nepravomocně rozhodl, že SPD v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti.
Hnutí dostalo peněžitý trest ve výši tří milionů korun, s verdiktem nesouhlasí a avizovalo odvolání.
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Kauza se týká dvou kontroverzních předvolebních plakátů. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zakrváceným nožem a v zakrvácené košili společně s nápisem: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu.“ Druhý plakát zobrazoval romské chlapce s textem kritizujícím školní docházku.
Soud: Nešlo o názor, ale o způsob jeho prezentace
Soudkyně Ivana Tichá zdůraznila, že problémem nebyl samotný názor, ale forma, jakou jej SPD prezentovala: „Mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci. Problémem volební kampaně obžalované (SPD) je to, že stavěla ty skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice ‚oni a my‘. Tato polarizace může vést – a podle mého názoru vede – k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist, a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob,“ uvedla.
Pavel: Tudy cesta nevede
K rozsudku se vyjádřil také prezident Petr Pavel, podle něhož podněcování nenávisti nemá v politice ani ve společnosti místo. „Myslím, že podněcování nenávisti nemá v politice, ale vůbec ve společnosti svoje místo. A měli bychom se proti němu jednoznačně vyslovit, a už pochází od kohokoliv. Rozhodnutí soudu je podle mě třeba respektovat a všichni by si z něj měli vzít ponaučení, že tudy cesta nevede,“ komentoval kauzu.
? Podněcování nenávisti nemá v politice, ale vůbec ve společnosti místo, řekl prezident Petr Pavel k zatím nepravomocnému trestu pro hnutí SPD.— Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) June 3, 2026
?????? Soud dnes koaliční straně vyměřil trest tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty.
Více na SZ pic.twitter.com/mPIaHW9eQ2
Nerudová: Obchodníci se strachem
Verdikt komentovala také europoslankyně Danuše Nerudová z hnutí STAN, která rozhodnutí soudu spojila s kritikou SPD i Andreje Babiše.
Na sociální síti napsala: „Obchodníci se strachem podněcující k nenávisti. To je i podle soudu SPD. Zaslouží opovržení, Andrej Babiš je vzal do vlády.“
Obchodníci se strachem podněcující k nenávisti. To je i podle soudu SPD. Zaslouží opovržení, Andrej Babiš je vzal do vlády. pic.twitter.com/t9fRkjmlQS— Danuše Nerudová (@danusenerudova) June 3, 2026
Foldyna: Pravda podněcuje nenávist?
S argumentací soudu však nesouhlasí poslanec za hnutí SPD Jaroslav Foldyna. Podle něj hnutí nešířilo nenávist, ale upozorňovalo na problémy, které považuje za reálné: „Žijeme v zemi, ve které pravda podněcuje nenávist, což je podle paní soudkyně trestné,“ odmítl pohled, podle něhož plakáty překročily hranice politické kampaně.
Stonjeková připomněla případ z Británie
Podobně kriticky rozsudek hodnotí také komentátorka Karolina Stonjeková. Ta upozornila na skutečnost, že verdikt přichází v době, kdy evropská média informují o násilných trestných činech spojených s migrací. „SPD dostalo flastr za chirurgy z dovozu, právě v době, kdy se v médiích řeší, jak jeden takovej chirurg z dovozu ubodal v Británii mladýho kluka. To nevymyslíš!“ upozornila ve své reakci.
SPD verdikt odmítá. Předseda hnutí Tomio Okamura označil řízení za politicky motivované a zopakoval, že plakáty podle něj pouze upozorňovaly na skutečné společenské problémy.
Podle Okamury SPD nikdy nepodněcovala k nenávisti a kampaň upozorňovala na témata migrace či zneužívání sociálních dávek. Kritizoval také postup soudu a oznámil, že se hnutí odvolá.
Tomio Okamura byl kvůli plakátům SPD v únoru 2025 ke stíhání vydán a policie následně zahájila trestní stíhání jeho i hnutí. Po sněmovních volbách se mu však obnovila poslanecká imunita, a soud proto musel požádat o vydání znovu. Nová Sněmovna v březnu 2026 Okamuru ke stíhání nevydala, jeho trestní stíhání bylo přerušeno a soud nyní rozhodoval pouze o hnutí SPD.
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