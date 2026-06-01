Trest za „chirurgy z dovozu“. Pár dní po rozsudku pro jednoho, který ubodal kluka

03.06.2026 19:35 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Nepravomocný rozsudek nad SPD kvůli kontroverzním plakátům vyvolal protichůdné reakce. Prezident Petr Pavel varoval před podněcováním nenávisti, zatímco Danuše Nerudová kritizovala, že kampaň pracovala se strachem. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna naopak verdikt odmítl s tím, že se podle něj trestá pravda. A důležitá připomínka zazněla od komentátorky Karoliny Stonjekové.

Trest za „chirurgy z dovozu“. Pár dní po rozsudku pro jednoho, který ubodal kluka
Foto: SPD
Popisek: Nový billboard v kampani SPD

Obvodní soud pro Prahu 1 ve středu nepravomocně rozhodl, že SPD v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti.

Hnutí dostalo peněžitý trest ve výši tří milionů korun, s verdiktem nesouhlasí a avizovalo odvolání.

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Rozsudek okamžitě vyvolal řadu reakcí politiků i komentátorů.

Kauza se týká dvou kontroverzních předvolebních plakátů. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zakrváceným nožem a v zakrvácené košili společně s nápisem: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu.“ Druhý plakát zobrazoval romské chlapce s textem kritizujícím školní docházku.

Soud: Nešlo o názor, ale o způsob jeho prezentace

Soudkyně Ivana Tichá zdůraznila, že problémem nebyl samotný názor, ale forma, jakou jej SPD prezentovala: „Mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci. Problémem volební kampaně obžalované (SPD) je to, že stavěla ty skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice ‚oni a my‘. Tato polarizace může vést – a podle mého názoru vede – k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist, a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob,“ uvedla.

Pavel: Tudy cesta nevede

K rozsudku se vyjádřil také prezident Petr Pavel, podle něhož podněcování nenávisti nemá v politice ani ve společnosti místo. „Myslím, že podněcování nenávisti nemá v politice, ale vůbec ve společnosti svoje místo. A měli bychom se proti němu jednoznačně vyslovit, a už pochází od kohokoliv. Rozhodnutí soudu je podle mě třeba respektovat a všichni by si z něj měli vzít ponaučení, že tudy cesta nevede,“ komentoval kauzu.

Nerudová: Obchodníci se strachem

Verdikt komentovala také europoslankyně Danuše Nerudová z hnutí STAN, která rozhodnutí soudu spojila s kritikou SPD i Andreje Babiše.

Na sociální síti napsala: „Obchodníci se strachem podněcující k nenávisti. To je i podle soudu SPD. Zaslouží opovržení, Andrej Babiš je vzal do vlády.“

 

Foldyna: Pravda podněcuje nenávist?

S argumentací soudu však nesouhlasí poslanec za hnutí SPD Jaroslav Foldyna. Podle něj hnutí nešířilo nenávist, ale upozorňovalo na problémy, které považuje za reálné: „Žijeme v zemi, ve které pravda podněcuje nenávist, což je podle paní soudkyně trestné,“ odmítl pohled, podle něhož plakáty překročily hranice politické kampaně.

Stonjeková připomněla případ z Británie

Podobně kriticky rozsudek hodnotí také komentátorka Karolina Stonjeková. Ta upozornila na skutečnost, že verdikt přichází v době, kdy evropská média informují o násilných trestných činech spojených s migrací. „SPD dostalo flastr za chirurgy z dovozu, právě v době, kdy se v médiích řeší, jak jeden takovej chirurg z dovozu ubodal v Británii mladýho kluka. To nevymyslíš!“ upozornila ve své reakci.

Psali jsme:

SPD verdikt odmítá. Předseda hnutí Tomio Okamura označil řízení za politicky motivované a zopakoval, že plakáty podle něj pouze upozorňovaly na skutečné společenské problémy.

Podle Okamury SPD nikdy nepodněcovala k nenávisti a kampaň upozorňovala na témata migrace či zneužívání sociálních dávek. Kritizoval také postup soudu a oznámil, že se hnutí odvolá.

Tomio Okamura byl kvůli plakátům SPD v únoru 2025 ke stíhání vydán a policie následně zahájila trestní stíhání jeho i hnutí. Po sněmovních volbách se mu však obnovila poslanecká imunita, a soud proto musel požádat o vydání znovu. Nová Sněmovna v březnu 2026 Okamuru ke stíhání nevydala, jeho trestní stíhání bylo přerušeno a soud nyní rozhodoval pouze o hnutí SPD.

Psali jsme:

Právo platí i pro proruského trolla, vzkázal Okamurovi Pospíšil. Přišla odpověď
Okamura v ráži: Pokud mě vydají, bude to monstrproces, samozřejmě
Migrace? Vidíte to v Evropě. Holec rozebral Pospíšila
Červi, migranti, vláda a hnůj. SPD spouští drsnou kampaň

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://cnn.iprima.cz

https://t.co

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Článek obsahuje štítky

Foldyna , Pavel , soud , SPD , nenávist , Nerudová

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MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Válka

Pane Mašku, sám tvrdíte, že jsme čím dál blíž mezinárodnímu konfliktu. Nemyslíte, že je tak na čase dát za pravdu opozici, že je třeba na obranu dávat víc než kdy jindy? Myslím, že díky ANO budeme dávat snad aspoň ty dvě procenta, ale neměli bysme dávat mnohem víc a hlavně nejde jen o peníze, ale i ...

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