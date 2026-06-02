AOPK ČR: Na pastviny nad jesenickou Ovčárnou míří stovka ovcí

03.06.2026 22:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Do oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v chráněné krajinné oblasti Jeseníky míří stovka ovcí. Jejich volnou pastvu tu již druhým rokem zajišťuje spolek Stránské, z.s. Celé léto se zvířata budou pást nad hranicí lesa a napomohou tak k udržení druhové rozmanitosti zdejších alpínských trávníků.

AOPK ČR: Na pastviny nad jesenickou Ovčárnou míří stovka ovcí
Foto: red
Popisek: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

„Ovce jsou v péči o horské hole cenným pomocníkem. Vypasou totiž odolné trávy a borůvčí a uvolní tak místo vzácným druhům, které by v zapojeném porostu neměly šanci. Prospívá to takovým ikonickým rostlinám zdejších květnatých trávníků, jako je třeba zvonek vousatý, violka žlutá sudetská, jestřábník alpský či hořec tečkovaný. A díky tomu se zde bude dařit i horským motýlům, zejména okáči menšímu a horskému. Návrat pastvy na zdejší kopce je i návratem k tradici. A malým příspěvkem k letošnímu Mezinárodnímu roku pastevců a pastvin, který vyhlásila OSN, “ vysvětluje Jindřich Chlapek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

„O pasení ovcí je veliký zájem, letos jsme měli obsazené všechny termíny opět během 24 hodin od vyhlášení akce. Práce to není jednoduchá, na pastvu k Petrovým kamenům se vyráží brzy ráno a přes poledne jsou ovce zpět u Ovčárny, kde se mají možnost napít. Odpoledne se pak vyráží na kopec znovu. Ovce se na vymezených plochách pasou volně pod dohledem pastevce a ovčáckého psa,“ vysvětluje Vladimíra Křenková ze spolku Stránské, z. s. .

„Ovce, které se zde pasou, jsou plemene valašská ovce a i přes drsné horské podmínky v nadmořské výšce 1320-1450 m n. m. zde velmi dobře prospívají,“ pochvaluje si Roman Křenek ze Stránského. „Loni jsme zde několikrát viděli vlka, proto máme zvířata na noc dobře zabezpečená ve vysoké ohradě obehnané elektrickým ohradníkem,“ dodává.

Pastva probíhá v široké spolupráci s hotelem Ovčárna, provozovatelem sjezdovek panem Figurou a Lesy ČR. Až do roku 2029 je podpořena z Operačního programu Životní prostředí. V letošním roce bude možné ovce na svazích nad Ovčárnou potkat až do začátku září. Zhruba 10 % nejméně vypasených ploch se pak na závěr sezóny ještě poseče.

Podobně přibližně v polovině června začne pastva skotu a huculských koní v okolí vrcholu Pradědu a u Švýcárny. Tyto práce zajišťuje pan Václav Merta z Ranče M ve Vernířovicích.

Psali jsme:

„Častěji než v práci.“ Vystrčil letěl na Tchaj-wan a dostal řád
„Je to zločin.“ Beran varuje před výprodejem ČEZu
Bílé křesťanské dívky byly méněcenné. Poslanec četl děsivá svědectví
Mrtví po ruském útoku. Zelenskyj píše Trumpovi, odpověď nepřišla

Zdroje:

https://www.fao.org/rangelands-pastoralists-2026/

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

TZ , AOPK ČR

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Válka

Pane Mašku, sám tvrdíte, že jsme čím dál blíž mezinárodnímu konfliktu. Nemyslíte, že je tak na čase dát za pravdu opozici, že je třeba na obranu dávat víc než kdy jindy? Myslím, že díky ANO budeme dávat snad aspoň ty dvě procenta, ale neměli bysme dávat mnohem víc a hlavně nejde jen o peníze, ale i ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

AOPK ČR: Na pastviny nad jesenickou Ovčárnou míří stovka ovcí

22:33 AOPK ČR: Na pastviny nad jesenickou Ovčárnou míří stovka ovcí

Do oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v chráněné krajinné oblasti Jeseníky míří stovka ovcí. J…