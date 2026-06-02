Schrek (ODS): Majstrštyk, pane předsedo Vystrčile

A to je moc pěkná fotka pana předsedy Senátu Miloše Vystrčila, ale těch jedovatých komentářů co bylo, jak si baťůžkář jede na soukromý výlet a vítají ho podřadní úředníčci a on je z toho nakonec Řád příznivých oblaků od prezidenta Taiwanu se stejným baťůžkem na zádech a mimořádná pozornost médií…, jó tak tomu říkám majstrštyk pane předsedo…
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