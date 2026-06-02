Poslanecká sněmovna: Sněmovní kapli navštívilo během Noci kostelů 460 zájemců

03.06.2026 19:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V pátek 29. května se pro veřejnost otevřela sněmovní kaple. Noc kostelů ve Sněmovně zahájil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek spolu s pomocným biskupem pražským Zdenkem Wasserbauerem a novým sněmovním kaplanem Vojtěchem Mátlem. Sněmovní kaple byla veřejnosti během Noci kostelů zpřístupněna již potřetí.

Poslanecká sněmovna: Sněmovní kapli navštívilo během Noci kostelů 460 zájemců
Foto: psp.cz
Popisek: Poslanecká sněmovna ČR

„Je to již potřetí, co jsme Sněmovní kapli v rámci akce Noc kostelů otevřeli široké veřejnosti. Návštěvníci měli možnost se seznámit s její architekturou a posláním. Průvodcem jim byl také sněmovní kaplan Vojtěch Mátl, který v kapli vykonává svoji duchovní službu spočívající v rozhovorech se zákonodárci a zaměstnanci. Počítáme s tím, že tato akce se v budoucnu bude pravidelně opakovat,“ uvedl vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Během letošní Noci kostelů sněmovní kapli navštívilo přes 460 zájemců. Prohlídku kaple doprovázelo hudební vystoupení zaměstnance Kanceláře Poslanecké sněmovny Jana Kalluse.

Sněmovní kaple byla v prostorách Šternberského paláce otevřena v březnu 2016. Autorem projektu je český architekt Josef Pleskot. Kaple vychází ze židovsko-křesťanských kořenů naší společnosti a evropské civilizace a je otevřena věřícím různých vyznání.

Do kaple se vstupuje světelným koridorem. Jejím základem je kruhový stůl, který je na jedné straně nedokončený. Symbolicky ho završuje korpus ukřižovaného Krista na bílé stéle. Vytvořil ho barokní sochař Ignác František Platzer, do Sněmovny byl zapůjčen Národní galerií. Dvě okna jsou vyplněna ornamentálním vzorem a prvními deseti písmeny, která jsou zároveň číslicemi hebrejské abecedy, odkazují na desky Desatera. Do klenby kaple je nad stolem umístěn trojúhelník z bílého plátkového zlata.

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