Ministryně Mrázová: Financování garancí a podpůrných opatření již běží

Tak já se v krátkosti vyjádřím k dotazům paní poslankyně Richterové, prostřednictvím pana předsedajícího. Konstrukt financování novela nemění, ten zůstává pořád stejný. Ministerstvo pro místní rozvoj ve své kapitole financuje garance a podpůrná opatření, a to prostřednictvím krajských úřadů. Jak jistě víte, pozměňovacím návrhem jsem vyčlenila 50 milionů na tato opatření a dle současných propočtů to vychází, že ta částka požadovaná na letošní rok je 53 milionů, 3 miliony jsem již podepsala, že jsme našli v rámci našeho rozpočtu. Takže financování garancí a podpůrných opatření prostřednictvím krajských úřadů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj běží.
Asistence financovaná prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a přenesená působnost a působení kontaktních míst pro bydlení prostřednictvím Ministerstva vnitra. Ministerstvo pro místní rozvoj stejně jako u jiných zákonů, které řeší obce v rámci přenesené působnosti, dodalo včas všechny podklady, aby příspěvek na přenesenou působnost mohl být obcím proplacen. Nicméně není toto v gesci MMR, ale v gesci Ministerstva vnitra. Děkuju.
Mgr. Zuzana Mrázová
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