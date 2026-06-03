Ministryně Mrázová: Financování garancí a podpůrných opatření již běží

03.06.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Projev na 17. schůzi Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 175/2025 Sb., o poskytování některých opatření v podpoře bydlení.

Ministryně Mrázová: Financování garancí a podpůrných opatření již běží
Foto: Zuzana Mrázová, FB
Popisek: Zuzana Mrázová

Tak já se v krátkosti vyjádřím k dotazům paní poslankyně Richterové, prostřednictvím pana předsedajícího. Konstrukt financování novela nemění, ten zůstává pořád stejný. Ministerstvo pro místní rozvoj ve své kapitole financuje garance a podpůrná opatření, a to prostřednictvím krajských úřadů. Jak jistě víte, pozměňovacím návrhem jsem vyčlenila 50 milionů na tato opatření a dle současných propočtů to vychází, že ta částka požadovaná na letošní rok je 53 milionů, 3 miliony jsem již podepsala, že jsme našli v rámci našeho rozpočtu. Takže financování garancí a podpůrných opatření prostřednictvím krajských úřadů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj běží.

Asistence financovaná prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a přenesená působnost a působení kontaktních míst pro bydlení prostřednictvím Ministerstva vnitra. Ministerstvo pro místní rozvoj stejně jako u jiných zákonů, které řeší obce v rámci přenesené působnosti, dodalo včas všechny podklady, aby příspěvek na přenesenou působnost mohl být obcím proplacen. Nicméně není toto v gesci MMR, ale v gesci Ministerstva vnitra. Děkuju.

Mgr. Zuzana Mrázová

  • ANO 2011
  • ministryně pro místní rozvoj
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