Nadace ČEZ: Obec Labské Chrčice připravuje novou alej na Hlavečník

Navrhovaná alej bude plnit hned několik funkcí. Kromě estetického přínosu vytvoří přirozený větrolam a poskytne stinné útočiště podél komunikace, která je dnes zejména v teplých měsících vystavena plnému slunečnímu záření. Lokalita přitom leží v těsné blízkosti nové obytné zástavby, a její zkultivování tak přispěje i ke zvýšení kvality života místních obyvatel.
„Cílem projektu je vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro každodenní pohyb lidí, a zároveň vrátit krajině přirozené prvky, které v minulosti tvořily její typický ráz,“ říká starosta obce Michal Jindra.
Součástí projektu je odstranění pouze náletových dřevin a keřů, které dnes prostor znehodnocují. Následně zde bude vysazena alej ovocných stromů – konkrétně slivoní, hrušní, jabloní a třešní ptačích. Tyto druhy byly vybrány s ohledem na jejich přínos pro krajinu i biodiverzitu.
Výsadba proběhne na pozemcích, které jsou z větší části ve vlastnictví obce, v území podél komunikace na Hlavečník, jež je v současnosti v zanedbaném a málo udržovaném stavu.
Projekt byl odborně připraven a konzultován. Stromy budou vysazeny jako dřeviny s balem, a to jak v rovinatém terénu, tak ve svahu. Obvod kmínků se bude pohybovat mezi 8 a 10 cm.
Každý strom bude při výsadbě ukotven ke kůlům, aby byla zajištěna jeho stabilita a správný růst. Celý postup odpovídá odborným standardům a projektové dokumentaci.
Obec počítá nejen s realizací samotné výsadby, ale i s následnou péčí, která je klíčová pro úspěšné ujmutí a dlouhodobé prospívání stromů.
Vznik aleje představuje další krok v systematickém zlepšování veřejného prostoru a zelené infrastruktury v obci. Projekt propojuje praktické potřeby obyvatel s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj krajiny.
Grant Stromy
V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 5 žadatelů a částka se vyšplhala na téměř 650 tisíc korun.
V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 43 projektů částkou téměř 4,5 milionů. V loňském roce grant dostalo 9 žádosti a částka na výsadbu dosáhla téměř 1 milionu korun.
V Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 106 projektů s částkou téměř 9,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 7 místech a celková částka se vyšplhala na téměř 841 tisíc korun.
Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.
Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení
Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.
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