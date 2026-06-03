Nelíbíš se Bruselu, nic nedostaneš. Jako Orbán

03.06.2026 15:20 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Využívá EU peníze jako nátlakovou páku? Místopředseda slovenského parlamentu Andrej Danko tvrdí, že přesně to se děje. Viktor Orbán neměl přístup k některým fondům EU, ale když vyhrál volby Péter Magyar, tok evropských peněz se brzy uvolnil. A prý se stačí podívat, co se děje v Česku a na Slovensku, když zrovna vládnou Andrej Babiš a Robert Fico.

Nelíbíš se Bruselu, nic nedostaneš. Jako Orbán
Foto: Repro TA3
Popisek: Andrej Danko, předseda SNS

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Předseda Slovenské národní strany SNS Andrej Danko prohlásil, že EU používá finanční prostředky, které dostávají jednotlivé členské státy EU, jako mocenskou páku. Své tvrzení opřel o příklad Polska či Maďarska.

„Péter (Péter) Magyar dostane 10 miliard (eur). Ukrajina ani není člen a dostane 90 miliard. V Polsku (premiér Donald) Tusk neudělal nic a okamžitě měl fondy volné. Ale Slovensku jsou fondy blokovány účelově,“ nechal se Danko slyšet před kamerami. „Já chci, aby to Slováci věděli. Češi i Slováci. Pokud se jim (v Bruselu) nehodí Babiš a Fico a naše vláda, u nás dojde ke krácení z jakýchkoli důvodů. Účelově. O peníze z fondů. Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko. Chtějí nás trestat. A hledají důvody,“ nechal se slyšet Andrej Danko v narážce na fakt, že dokud byl premiérem Maďarska Viktor Orbán, čelilo Maďarsko kritice a přišlo o část prostředků z fondů EU.

Kritice čelila i polská vláda, dokud byla hlavní vládní stranou dnes opoziční strana Právo a spravedlnost a funkci premiéra zastával Mateusz Morawiecki.

„Viktor Orbán měl blokované fondy. Péter Magyar jen vyhrál volby a už říkají, že mu je uvolní. Jak je to možné?“ ptal se Danko.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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Odpověď nabídl nejčtenější německý deník Bild.

Maďarsko musí prokázat, že plní své reformní sliby. Deník Bild k tomu napsal, že v případě vlády v Budapešti Brusel vyslal jasný signál. Kdo provádí reformy, dočká se peněz. Kdo se rozhodne jít jinou cestou, jako Viktor Orbán, nedostane nic.

„Dodrželi jsme to, co jsme slíbili. Získali jsme 6 000 miliard forintů z fondů EU pro maďarský lid,“ oznámil na sociální síti X Péter Magyar.

 

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Zdroje:

https://t.co/zP4rkz3Lzp

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/nach-orbans-fall-eu-gibt-ungarn-16-milliarden-euro-frei-6a19967a914c87cfaf077c0c

https://x.com/magyarpeterMP/status/2060374192403472817?ref_src=twsrc%5Etfw

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Babiš , Česko , dotace , ekonomika , EU , Facebook , Fico , Maďarsko , Polsko , Slovensko , trest , Tusk , Orbán , Mgyar

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Komunisté

Je pravda, že Čína ekonomicky roste a hraje prim. Ale uznáte i pravdu, že u nás komunisté ekonomiku a vše totálně deformovali? Číně se podle mě nedaří, protože to řídí komunisté, ale Číňani jsou vynalézavý a asi i šikovní technicky a hlavně vy byste chtěl, aby u nás lidi dělali za tak nízké mzdy jak...

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