Nelíbíš se Bruselu, nic nedostaneš. Jako Orbán

Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Péter (Péter) Magyar dostane 10 miliard (eur). Ukrajina ani není člen a dostane 90 miliard. V Polsku (premiér Donald) Tusk neudělal nic a okamžitě měl fondy volné. Ale Slovensku jsou fondy blokovány účelově,“ nechal se Danko slyšet před kamerami. „Já chci, aby to Slováci věděli. Češi i Slováci. Pokud se jim (v Bruselu) nehodí Babiš a Fico a naše vláda, u nás dojde ke krácení z jakýchkoli důvodů. Účelově. O peníze z fondů. Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko. Chtějí nás trestat. A hledají důvody,“ nechal se slyšet Andrej Danko v narážce na fakt, že dokud byl premiérem Maďarska Viktor Orbán, čelilo Maďarsko kritice a přišlo o část prostředků z fondů EU.
Kritice čelila i polská vláda, dokud byla hlavní vládní stranou dnes opoziční strana Právo a spravedlnost a funkci premiéra zastával Mateusz Morawiecki.
„Viktor Orbán měl blokované fondy. Péter Magyar jen vyhrál volby a už říkají, že mu je uvolní. Jak je to možné?“ ptal se Danko.
Ing. Andrej Babiš
Odpověď nabídl nejčtenější německý deník Bild.
Maďarsko musí prokázat, že plní své reformní sliby. Deník Bild k tomu napsal, že v případě vlády v Budapešti Brusel vyslal jasný signál. Kdo provádí reformy, dočká se peněz. Kdo se rozhodne jít jinou cestou, jako Viktor Orbán, nedostane nic.
„Dodrželi jsme to, co jsme slíbili. Získali jsme 6 000 miliard forintů z fondů EU pro maďarský lid,“ oznámil na sociální síti X Péter Magyar.
We promised it, and we delivered.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 29, 2026
We have secured 6,000 billion forints in EU funding for the Hungarian people. pic.twitter.com/zP4rkz3Lzp
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