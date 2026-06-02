Klčová (ANO): Změna klimatu není věc, která počká

04.06.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změně klimatu.

Klčová (ANO): Změna klimatu není věc, která počká
Foto: ANO
Popisek: Logo hnutí ANO

Týden pro klima 2026

Možná si říkáte, jestli má další taková akce smysl - za mě má (!). Změna klimatu totiž není věc, která počká na „někdy jindy“, projevuje se v našem okolí už teď – ať už jde o sucho nebo třeba extrémní horka.

Jako náměstkyni pro životní prostředí mi vždycky záleželo na tom, jak to u nás ve městě vypadá a co můžeme udělat, aby se nám v Pardubicích lépe žilo. Proto mám radost, že se aktuálně zpracovává metodika modrozelené infrastruktury, která se zaměřuje i na ochranu zeleně. Mimo jiné je to i  soupis toho, jak se má město a investoři k zeleni v místě chovat. Aby se neopakovaly případy, kdy se zeleň začne řešit až ve chvíli, kdy je už na místě stavby bagr. . .

To jsou sice systémové změny z pozice města, ale pomoct může každý z nás. A ne, nemusíme kvůli tomu hned obrátit svůj život naruby. Často stačí malé krůčky – zamyslet se nad tím, kolik věcí vyhazujeme, nebo třeba jak dokážeme hospodařit s vodou a energiemi u sebe doma. Každé takové rozhodnutí se počítá.

Pokud hledáte inspiraci, praktické tipy nebo se chcete zapojit do některé z desítek akcí po celém Česku, mrkněte se na odkaz v komentářích. Najdete tam web celé akce Týden pro klima.

Díky, že vám to není jedno.

Jiřina​ Klčová

  • ANO 2011
  • poslankyně
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ANO , Klčová

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Ten o vás v televizi řekl, že jste vyzval k raketovému útoku na Rusko. Budete to nějak řešit? Když ne, nemyslíte, že se do může šířit dál jako lavina, i když to není pravda. Nebo aspoň doufám, že ne, protože to by byl přeci začátek třetí světové.

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změně klimatu.