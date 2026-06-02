Klčová (ANO): Změna klimatu není věc, která počká

Týden pro klima 2026
Možná si říkáte, jestli má další taková akce smysl - za mě má (!). Změna klimatu totiž není věc, která počká na „někdy jindy“, projevuje se v našem okolí už teď – ať už jde o sucho nebo třeba extrémní horka.
Jako náměstkyni pro životní prostředí mi vždycky záleželo na tom, jak to u nás ve městě vypadá a co můžeme udělat, aby se nám v Pardubicích lépe žilo. Proto mám radost, že se aktuálně zpracovává metodika modrozelené infrastruktury, která se zaměřuje i na ochranu zeleně. Mimo jiné je to i soupis toho, jak se má město a investoři k zeleni v místě chovat. Aby se neopakovaly případy, kdy se zeleň začne řešit až ve chvíli, kdy je už na místě stavby bagr. . .
To jsou sice systémové změny z pozice města, ale pomoct může každý z nás. A ne, nemusíme kvůli tomu hned obrátit svůj život naruby. Často stačí malé krůčky – zamyslet se nad tím, kolik věcí vyhazujeme, nebo třeba jak dokážeme hospodařit s vodou a energiemi u sebe doma. Každé takové rozhodnutí se počítá.
Pokud hledáte inspiraci, praktické tipy nebo se chcete zapojit do některé z desítek akcí po celém Česku, mrkněte se na odkaz v komentářích. Najdete tam web celé akce Týden pro klima.
Díky, že vám to není jedno.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku