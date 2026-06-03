„Dno.“ Hřibovi gesto ve Sněmovně neprošlo

Ostrou výměnu názorů přinesla ve středu sněmovní rozprava k novele zákona o dostupnosti bydlení. Poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) kritizoval ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou (ANO) a předal jí symbolicky klíčenku. Na jeho vystoupení reagoval poslanec Vojtěch Krňanský (Motoristé sobě), který Hřibovo chování označil za ubohé a nedůstojné. Helena Válková (ANO) chce podobné vystupování poslancům zatrhnout.
Potom pokračoval: „A tím jedním člověkem, pro kterého se podařilo vládě Andreje Babiše vyřešit dostupnost bydlení, je paní ministryně Mrázová. A to si zaslouží nejen potlesk…“
Sněmovnou se potlesk skutečně rozezněl. „To si zaslouží nejenom potlesk, ale i klíčenku, kterou tímto posíláme paní ministryni,“ řekl šéf Pirátů a pozvedl v ruce předmět, který připomínal klíčenku. „Může si na to dát například ty klíče od obecního bytu za zvýhodněný nájem, případně klíče od dalšího bytu tady v Pařížské, který také využívá. Gratuluji a předávám,“ dodal politik.
Hřib pak nabídl vládě údajný plán Pirátů na řešení problému s dostupností bydlení. „Nejsem si ale jistý, jestli vám to bude sympatické, protože ten plán se vztahuje na normální lidi, tedy ne na papaláše a členy vlády. Možná byste se ale mohla zajít zeptat lidí mimo Sněmovnu na to, co si myslí o tom, že vy, vláda, tady bezostyšně kastrujete zákon o podpoře bydlení?“ zeptal se Hřib.
Hovořil o stovkách tisíc lidí, kteří ze systému vypadnou. Následně poradil Mrázové, kde může peníze na podporu bydlení občanů získat. „Stačí, abyste nechali Andreje Babiše vrátit do státní kasy všechny peníze, které neoprávněně načerpal v předchozím období. Dále stačí přestat vykrmovat agromamuty. Peníze jsou, stačí je směrovat správným směrem,“ pronesl Hřib u řečnického pultíku.
Válková chce protlačit etický kodex chování poslance
Na Hřibovo vystoupení odpověděli vládní poslanci. Jako první se ujala slova Helena Válková (ANO). „S rizikem, že tu opět zazní urážky, nepravdy a agresivita, hovořím jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru, také už ve čtvrtém období. Na příští schůzi mandátového a imunitního výboru navrhnu, abychom doporučení, které jsme přijali k etickému chování poslance, posunuli ke schválení na plénu této sněmovny, abychom konečně měli kodex etického chování. Jsou určité hranice, které už včera byly podle mého názoru překročeny, když některé organizace, které se vám nelíbí, nazýváte klerofašistickými,“ řekla Válková.
Zmínila také vysoce urážlivé výrazy. Dále šéfovi Pirátů vytkla, že při jeho projevech poslanci raději z pléna odcházejí, aby nemuseli poslouchat. „Na kritiku máte plné právo. Vaši voliči potom zhodnotí, jestli je u mikrofonu reprezentuje takovým způsobem, jakým by chtěli. Nicméně většina voličů zvolila někoho jiného než vás. Tito voliči nám opakovaně píší a žádají nás, abychom nastavili nějaké hranice,“ vypíchla poslankyně.
A ještě jednou zopakovala, že bude usilovat o přijetí nového etického kodexu v Poslanecké sněmovně.
Krňanský: Trapnost a ubohost našly své dno
Na Hřibova slova reagoval také poslanec Vojtěch Krňanský (Motoristé). „To, co se tady odehrálo před chvílí, bylo něco, co jsem ještě v životě neviděl. Pane kolego Hřibe, trapnost a ubohost našly své dno. Vaše osobní útoky na paní ministryni, na ženu, jsou naprosto nedůstojné tomuto místu. Jsou to vaše kolegyně, které zde vystupují a vyžadují slušnost. A já mohu za sebe říct, že jsem politik, který poměrně vyhledává konfrontaci, já s tím nemám žádný problém, ale vždy ve slušnosti. To, co vy jste tady předvedl, bylo něco naprosto ubohého a nedůstojného chlapa. Rád bych, abyste našel kousek své elementární slušnosti a došel se paní ministryni omluvit. Tohle se prostě nedělá,“ řekl Krňanský.
Poslankyně Berenika Peštová (ANO) pak hovořila o poslanci, který v minulém volebním období trpěl obsesí týkající se osoby Andreje Babiše. Potom se obrátila k Hřibovi. „Vy máte obsesi paní ministryní Mrázovou. Takové krásné dopoledne to mohlo být. Nikdo se nehádal. Probíhalo to v klidu. Pak vystoupíte vy se svým teatrálním výstupem. Vaše klaka vám zatleská. Vy sami chcete slušnost, a neumíte se slušně chovat. Styďte se,“ řekla poslankyně.
Skvělá Berenika Peštová k psychopatovi Hřibovi?????? pic.twitter.com/blIeLkMwPr— Peťulína Markvartová (@PeulnaMarkvart1) June 3, 2026
Místo toho však Hřib zveřejnil na síti X fotografii, jak předává „praktický dárek“ ministryni.
Praktický dárek pro ministryni Mrázovou.??— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 3, 2026
Na jeden kroužek klíče od obecního bytu, na druhý ty z Pařížské.
Zatímco se zbytek země smiřuje s tím, že na vlastní byt nikdy nedosáhne, protože vláda v tomto selhává, paní ministryně si v těch svých papalášských privilegiích aspoň… pic.twitter.com/oSqA3Yq2Fx
Incident navazuje na dlouhodobou kritiku Pirátů vůči ministryni Mrázové kvůli jejímu údajnému zneužívání obecního bytu v Bílině za zvýhodněných podmínek. Hřib již dříve vyzýval k její rezignaci a požadoval transparentnější pravidla pro politiky při pronájmu obecních nemovitostí. Ministryně obvinění opakovaně odmítá.
Debata o novele zákona o bydlení pokračovala i po této slovní výměně, avšak atmosféra ve Sněmovně zůstala výrazně napjatá. Podobné osobní střety se v poslední době stávají častějším průvodním jevem jednání dolní komory.
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