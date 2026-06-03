Olšáková (STAN): Pomoc lidem má být co nejblíže místu jejich života

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené paní kolegyně a páni kolegové poslanci, já bych řekla na úvod, navážu na svoji předřečnici paní Kovářovou a v podstatě nebudu ten dopis číst celý, nebudu s tím zdržovat, protože jsou přihlášeni i další kolegové. Protože ten dopis Svazu měst a obcí šel vám všem poslancům napříč politickým spektrem, tak ho nebudu číst celý, ale jenom v podstatě odcituju tady ty části, které se vlastně toho týkají, toho dnešního projednávání před hlasováním.
Týká se to tedy toho pozměňovacího návrhu komplexního, kdy SMOČR upozorňuje na to, že obce se na výkon agendy upravené původním zněním zákona v podpoře bydlení dlouhodobě a systematicky připravovaly, upravovaly své vnitřní nastavení, kapacity, přijímaly nové pracovníky a investovaly do rozvoje kontaktních míst. A s ohledem na časovou a organizační náročnost nebylo možné přípravy odkládat až na okamžik nabytí účinnosti zákona. Tato pracoviště však nyní v důsledku přesunu klíčových kompetencí mohou zůstat personálně i odborně nevyužita.
Doposud také bohužel nebylo ze strany vlády vyřešeno, jakým způsobem budou kontaktní místa pro bydlení jakožto přinesená působnost výkonu státní správy financována. To víme, že jsme se tady o tom bavili, když jsme schvalovali státní rozpočet, že třeba na tyto činnosti nebyly vyčleněny žádné finanční prostředky. Z pohledu občanů – to je velmi důležité – to přináší nadbytečné komplikace, takzvaný ping pong. Občan je nejprve povinen přijít na kontaktní místo pro bydlení za účelem poradenství, následně ale žádost do systému žadatelů podává na Úřadu práce České republiky. Pokud by se pak v rámci systému podpory v bydlení ucházel o některý z obecních bytů, tak si jeho situaci bude zcela jistě prověřovat sociální pracovník obce, protože obec bude chtít vědět, kdo se v jejím bytě ubytuje. A doposud se všechny tyto tři kroky odehrávaly v rámci kontaktního místa úřadů s rozšířenou působností.
Svaz měst a obcí v tom dopise apeluje na to, aby agenda kontaktních míst byla ponechána na obcích, které mají v otázce bydlení oproti Úřadu práce detailnější znalost místního prostředí i konkrétních životních situací svých občanů a dostupných služeb v rámci svého území. Obce také na rozdíl od Úřadu práce mohou do systému vložit obecní byty. Nyní však hrozí, že při současně navrženém omezení kompetencí obcí nebude vůle z jejich strany byty do systému vkládat. Ztratí totiž přehled o tom, kdo se do systému reálně dostává. A rovněž panují obavy ohledně již stávající vysoké administrativní a kapacitní zátěže Úřadu práce, které zajišťují široké spektrum agend. A tak dál. Ten dopis ještě pokračuje, já už s ním tady nebudu zdržovat.
Je to vlastně to, na co budu navazovat ve své řeči. A taky sdělím stanovisko našeho klubu, jak budeme k celku, k celému zákonu, k novele zákona přistupovat a jak budeme hlasovat.
Já bych ale přesto začala pozitivně a chtěla bych tady poděkovat paní zpravodajce za konstruktivní přístup k celé novele, k tomu, že jsme se mohli několikrát sejít, že jsme mohli oddiskutovat spoustu věcí, které jsme navrhovali změnit, ať už to bylo zvýšení limitu, anebo rozšíření poradenství. Takže za to bych chtěla poděkovat. A chtěla bych tady taky ocenit to, že se zachovávají všechny tři pilíře systému podpory bydlení, že se to obecné poradenství rozšiřuje na všech 205 úřadů s rozšířenou působností. Za mě je to velmi důležité, aby občan, který má pocit, že se dostane do problémů s bydlením, aby mohl přijít a mohl tu svoji situaci konzultovat. Takže to, že se to poradenství neomezilo, tak za to určitě děkuju
A děkuju i za to, že se navýšil příjmový limit, že se ta podpora dostane více žadatelům, více klientům, protože my víme, že v té bytové nouzi je 164 000 lidí a co je tedy alarmující, tak je to přes 60 000 dětí, které dnes vyrůstají na ubytovnách anebo v azylových domech.
Přestože jsem začala pozitivně, tak klub Starostové nepodpoří novelu jako celek a tím hlavním důvodem je právě převod té významné části agendy z obcí na již dnes výrazně přetížené úřady práce. My jsme přesvědčeni, že stát by neměl ukládat další rozsáhlé povinnosti instituci, která v současné době zajišťuje mimořádně široké spektrum činností.
Úřady práce dnes vykonávají zejména zprostředkovávání zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti, rekvalifikace a další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Administrují dávky státní sociální podpory, která nově sjednotila čtyři jednotné dávky a není to jednoduché. Ten systém si vlastně sedá teprve, takže mají spoustu problémů. Řeší agendu příspěvku na péči, agendu dávek pro osoby se zdravotním postižením, náhradní výživné a tak dál by se dalo pokračovat. A co je taky velmi důležité, je tam velmi rozsáhlá implementace v oblasti digitalizace a reformy sociálního systému.
Již dnes se pracovníci Úřadu práce potýkají s vysokou administrativní zátěží, personálními problémy a náročnou implementací nové dávky státní sociální podpory. Přesun další agendy podle našeho názoru nepovede ke zrychlení pomoci lidem v bytové nouzi, ale naopak hrozí prodlužování řízení, větší administrativní náročnost a zhoršení dostupnosti služeb. Na to vlastně navazuje i prodloužení těch lhůt, To už tady zmiňovala paní kolegyně Olga Richterová, že se prodlužují lhůty v běžných případech ze 30 na 60 dnů a v těch složitějších ze 60 na 120 dnů. To znamená, že lidé v tíživé sociální situaci získají pomoc s docela velkým zpožděním.
Starostové dlouhodobě prosazují princip, že pomoc lidem má být co nejblíže místu jejich života. Obce znají místní podmínky, znají své občany a dokáží účinně propojit bytovou, sociální i terénní práci, protože starostové nejčastěji tyto situace ve svých obcích řeší.
Novela se díky změnám během projednávání v řadě oblastí zlepšila. To jsem říkala už na začátku. Zlepšila se taky díky tomu, že budou podpořeny i opoziční návrhy, za což děkuji za tu podporu. Ale ten přesun agendy na úřady práce vnímáme jako natolik zásadní, že ve finále tuto novelu tak, jak je navržena, nepodpoříme Děkuju za pozornost.
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