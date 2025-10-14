Rajchl (PRO): Je prolévána krev obyčejných lidí v zájmu obřích zisků zbrojařských korporací

Role Borise Johnsona coby hlavního válečného štváče, jenž zmařil mírovou dohodu sjednanou v Istanbulu v dubnu 2022, byla definitivně potvrzena.
Již více než 3 roky kategoricky zpochybňuji oficiální verzi o důvodech neuzavření již předjednané mírové dohody mezi ukrajinskou a ruskou delegací zprostředkované tureckým prezidentem Erdoganem v dubnu 2022, jež by Ukrajině zaručila kontrolu nad celým svým územím vyjma Krymu (který nekontrolovala již od roku 2014) a zejména by ušetřila životy statisíců až milionů obyčejných lidí na obou stranách konfliktu.
Oficiální verze zní, že jednání byla ukončena poté, kdy Ukrajinci objevili těla v obci Buča, kterou ruská vojska vyklidila.
To však zcela popírá rozhovor šéfa ukrajinského vyjednávacího týmu Davida Arachamiji pro ukrajinskou televizní stanici 1+1.
Arachamija na přímou otázku ohledně důvodů ukončení istanbulských jednání odpověděl jednoznačně - "museli bychom změnit naši Ústavu, protože Rusové požadovali, abychom upustili od záměru vstoupit do NATO. Ale tím hlavním důvodem byla skutečnost, že jsme požadovali bezpečnostní záruky od Západu, aby příměří bylo trvalé a Rusko se jen lépe nepřipravilo a nezaútočilo znovu. Jenže pak přijel do Kyjeva Boris Johnson a řekl: My s nimi nic podepisovat nebudeme. Dodáme vám zbraně a budeme bojovat."
Buču Arachamija nezmínil jediným slovem.
Ukrajina tedy logicky požadovala bezpečností záruky (na jejich místě bych jednal zcela stejně) a Západ jejich poskytnutí ústy svého emisara Borise Johnsona odmítl, a vyměnil tak mír pro Ukrajinu za výdělky pro své zbrojařské magnáty.
Jedním z nich byl i Christopher Harborne. Tento podnikatel a spoluvlastník několika zbrojařských firem, jež dodávají drony a roboty ukrajinské armádě, poskytl Borisi Johnsonovi osobně nejvyšší dar věnovaný jedinému členovi britského parlamentu v celé jeho historii.
Jednalo se o 1 milion liber.
A Johnson tento dar evidentně splácel protislužbami. Podle uniklých dokumentů z jeho osobní kanceláře to byl právě Harborne, který posadil Borise na palubu svého soukromého tryskáče, jenž je transportoval do východního Polska, odkud jeli společně vlakem do Kyjeva, kde se setkali jak s Volodymyrem Zelenskym, tak s vrchními představiteli ukrajinské armády.
Pozoruhodné je, že Harbornova účast se až dodnes tajila a vyšla najevo právě až z uniklých materiálů, jež o víkendu zveřejnil The Guardian.
Britští novináři pak vznesli podezření, zda Johnsonova neochvějná podpora ukrajinskému válečnému úsilí byla motivována nezištnými úmysly, či zda se spíše nejednalo o poněkud přízemnější materiální důvody, tedy konkrétně prosazování zájmů svého hlavního sponzora, jehož přítomnost na Ukrajině Boris úzkostlivě tajil.
Já v tom mám vcelku jasno.
Jako již mnohokráte v historii je prolévána krev obyčejných lidí v zájmu obřích zisků zbrojařských korporací. Nic vznešeného za tím nehledejte.
Ostatně už Dwight D. Eisenhower ve svém posledním prezidentském projevu řekl, že prorůstání vojensko-průmyslového komplexu do nejvyšších politických kruhů je největším ohrožením pro mírovou a demokratickou budoucnost celého světa.
Jeho slova dnes platí více než kdykoliv dříve.
Každý, komu není lhostejný osud statisíců padlých v této zbytečné válce vedené pouze v zájmu masivních zisků nejmocnějších nadnárodních korporací ovládajících politiky ve všech klíčových zemích Evropy i Ameriky, by se měl nyní postavit a jasně říci DOST!
Dost bylo umírání, dost bylo krveprolití.
Nyní už není čas dohadovat se o tom, proč tento konflikt vznikl. Je čas se shodnout, jak je co nejdříve ukončit.
Podmínky příměří vznesené v Anchorage na Aljašce jsou dle zpráv z USA i Ruska stále na stole.
Jediným racionálním východiskem je dotáhnout obrysy této dohody do konce.
V Istanbulu jsme tuto šanci promarnili. Nedělejme nyní stejnou chybu.
Pokračování války si totiž přejí už pouze a jen lidé jako Harborne a jejich politické marionety. Nikdo jiný.
Nabídněme Ukrajině požadované bezpečnostní záruky a pojďme to zbytečné utrpení obyčejných lidí na obou stranách ukončit.
Vyšší princip mravní nás k tomu zavazuje.
Neboť nic důležitějšího než záchrana životů, jež jsou dnes a denně mařeny po stovkách, prostě neexistuje.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV