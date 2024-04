Rajchl (PRO): Když teče krev z cizího, to se to o přípravě na válku žvaní

reklama

Jsem bytostně přesvědčen, že by měl být neprodleně novelizován branný zákon, a to v tom smyslu, že synové poslanců, kteří by hlasovali pro vyslání našich občanů do vojenských konfliktů mimo území České republiky, by byli odvedeni jako první.

Výrazně by to omezilo proválečnou rétoriku všech těch “hrdinů” ve vládě a v parlamentu.

Když teče krev z cizího, to se to o přípravě na válku žvaní lehce. Ale jakmile by šly na frontu jako první jejich děti, tak by si ty silácké řeči setsakra rychle rozmysleli.

Hrát si na hrdinu, zatímco na frontě umírají neznámí cizí lidé, totiž umí každý tlučhuba.

Ve skutečnosti jsou všichni tihle chciválkové absolutní pokrytci naprostí zbabělci.

A já jimi pohrdám.

