Rajchl (PRO): Na Hradě sedí loutka bruselských mocipánů destruující naši suverenitu

27.04.2026 19:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prezidentu Petru Pavlovi.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Rozhovory PL- Jindřich Rajchl

V roce 2023 Petr Pavel poděkoval Berndu Posseltovi za zlepšení česko-německých vztahů.

V roce 2024 prohlásil, že bychom měli přijmout euro.

V roce 2025 horoval za zrušení práva veta.

A letos říká, že by měly vzniknout Spojené státy evropské.

Všechny tyto výroky a činy jsou v přímém rozporu s naším národním zájmem a podlamují svrchovanost České republiky.

Nevím, jak vy, ale já opravdu nechci, aby na Hradě seděla loutka bruselských mocipánů destruující naši suverenitu.

Jedná se s odstupem o nejhoršího prezidenta v celé historii naší země.

Proto udělám vše, co je v mých silách, aby byl ve volbách v roce 2028 poražen.

Tato bezpáteřní korouhvička sloužící každému, kdo je zrovna u vesla, už prostě naším prezidentem v dalším období nesmí být.

Za žádnou cenu.

P.S. O tomto tématu budu hovořit i dnes v 10.30 na CNN Prima News. Pokud můžete, tak si to pusťte. To, co tam zazní, ještě v televizi neslyšeli.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

