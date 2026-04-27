Rajchl (PRO): Na Hradě sedí loutka bruselských mocipánů destruující naši suverenitu

V roce 2023 Petr Pavel poděkoval Berndu Posseltovi za zlepšení česko-německých vztahů.
V roce 2024 prohlásil, že bychom měli přijmout euro.
V roce 2025 horoval za zrušení práva veta.
A letos říká, že by měly vzniknout Spojené státy evropské.
Všechny tyto výroky a činy jsou v přímém rozporu s naším národním zájmem a podlamují svrchovanost České republiky.
Nevím, jak vy, ale já opravdu nechci, aby na Hradě seděla loutka bruselských mocipánů destruující naši suverenitu.
Jedná se s odstupem o nejhoršího prezidenta v celé historii naší země.
Proto udělám vše, co je v mých silách, aby byl ve volbách v roce 2028 poražen.
Tato bezpáteřní korouhvička sloužící každému, kdo je zrovna u vesla, už prostě naším prezidentem v dalším období nesmí být.
Za žádnou cenu.
P.S. O tomto tématu budu hovořit i dnes v 10.30 na CNN Prima News. Pokud můžete, tak si to pusťte. To, co tam zazní, ještě v televizi neslyšeli.
JUDr. Jindřich Rajchl
